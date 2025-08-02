Oğuzhan Uğur Paylaştı: Her Konuğu Ayrı Heyecan Yaratan Saygı1’in Yeni Konuğu Kim Olacak?
Saygı1 projesini başlatmasıyla sektöre yeni soluk getiren Oğuzhan Uğur’dan yeni paylaşım geldi. İlk olarak rap dünyasının efsane ismi Ceza konuk olmuştu programa. İkinci konuk ise Sertab Erener’ken son olarak Mor ve Ötesi için Saygı1 düzenlenmişti. Şimdiyse yeni konuk için heyecan dorukta. Hayranlar Şebnem Ferah’ın gelmesi için yüzlerce yorum atarken Oğuzhan Uğur’un yeni paylaşımı heyecanı yükseltti.
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Oğuzhan Uğur Saygı1’den fotoğrafını paylaşarak not düştü 👇
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Ülkecek yakından takip ettiğimiz, bilet kovaladığımız Saygı1’in yeni konuğu sizce kim olmalı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Recep Tayyip Erdoğan
şebo mebo gelmez boşa ümitlenme
Kimse gelmesin programı da kapatsınlar bence