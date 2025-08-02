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Oğuzhan Uğur Paylaştı: Her Konuğu Ayrı Heyecan Yaratan Saygı1’in Yeni Konuğu Kim Olacak?

Oğuzhan Uğur Paylaştı: Her Konuğu Ayrı Heyecan Yaratan Saygı1’in Yeni Konuğu Kim Olacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 23:31

Saygı1 projesini başlatmasıyla sektöre yeni soluk getiren Oğuzhan Uğur’dan yeni paylaşım geldi. İlk olarak rap dünyasının efsane ismi Ceza konuk olmuştu programa. İkinci konuk ise Sertab Erener’ken son olarak Mor ve Ötesi için Saygı1 düzenlenmişti. Şimdiyse yeni konuk için heyecan dorukta. Hayranlar Şebnem Ferah’ın gelmesi için yüzlerce yorum atarken Oğuzhan Uğur’un yeni paylaşımı heyecanı yükseltti.

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Oğuzhan Uğur Saygı1’den fotoğrafını paylaşarak not düştü 👇

Oğuzhan Uğur Saygı1’den fotoğrafını paylaşarak not düştü 👇

“Gururla izliyorum SAYGI1’i. Mevzular çektik, P!NÇ çektik, o zaman yeni SAYGI1 ile devam edelim 🔥 Duyurular pek yakında. #saygı1”

Ülkecek yakından takip ettiğimiz, bilet kovaladığımız Saygı1’in yeni konuğu sizce kim olmalı?

Ülkecek yakından takip ettiğimiz, bilet kovaladığımız Saygı1’in yeni konuğu sizce kim olmalı?

Hayranlar bahsettiğimiz üzere Şebnem Ferah için baskı yapıyor. Ferah’ın yanı sıra Özlem Tekin de en çok istenen isimlerden. Bakalım Oğuzhan Uğur nasıl bir sürprizle karşımıza çıkacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Osman kaya

Recep Tayyip Erdoğan

cyber boy

şebo mebo gelmez boşa ümitlenme

ac dc

Kimse gelmesin programı da kapatsınlar bence