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Justin Timberlake Konserinde Öpüşmelere Doyamayan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Görüntülerine Tepki Yağdı!

Justin Timberlake Konserinde Öpüşmelere Doyamayan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Görüntülerine Tepki Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 16:46

Ünlü çiftlerin aşk dolu anları zaman zaman sosyal medyada büyük ilgi görse de, bazen bu romantizmin dozu eleştiri oklarını üzerine çekebiliyor. Son olarak Kenan Doğulu ve Beren Saat, katıldıkları Justin Timberlake konserinde birbirlerine olan aşklarını öyle bir gösterdi ki, eleştiriler gecikmedi!

İkilinin dudak dudağa görüntüleri kısa sürede tepki çekti!

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İşte o anlar:

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2012 yılında başlayan ilişkilerini 2014'te Los Angeles’ta gerçekleştirdikleri sade ama şık bir düğünle evliliğe taşımıştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2012 yılında başlayan ilişkilerini 2014'te Los Angeles’ta gerçekleştirdikleri sade ama şık bir düğünle evliliğe taşımıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen ilişkilerine gıptayla baktıran ikili zaman zaman bebek haberleriyle gündeme geliyordu!

Birlikte verdikleri pozlar, paylaştıkları şarkılar ve romantik kutlamalarla sık sık gündeme gelen ikili, Türkiye’nin en ikonik çiftlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne alan dünya starı Justin Timberlake’in konseri, adeta ünlüler geçidine döndü. En çok dikkat çeken isimlerden biri ise kuşkusuz Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftiydi. Sahne önünde, kalabalığın ortasında dudak dudağa görüntülenen ikili, konser boyunca birbirlerine sarılarak dans etti.

Bu görüntüler konser alanındakiler tarafından kaydedilip sosyal medyada hızla yayılınca, kullanıcıların eleştirileri gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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