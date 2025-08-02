Justin Timberlake Konserinde Öpüşmelere Doyamayan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Görüntülerine Tepki Yağdı!
Ünlü çiftlerin aşk dolu anları zaman zaman sosyal medyada büyük ilgi görse de, bazen bu romantizmin dozu eleştiri oklarını üzerine çekebiliyor. Son olarak Kenan Doğulu ve Beren Saat, katıldıkları Justin Timberlake konserinde birbirlerine olan aşklarını öyle bir gösterdi ki, eleştiriler gecikmedi!
İkilinin dudak dudağa görüntüleri kısa sürede tepki çekti!
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İşte o anlar:
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Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2012 yılında başlayan ilişkilerini 2014'te Los Angeles’ta gerçekleştirdikleri sade ama şık bir düğünle evliliğe taşımıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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