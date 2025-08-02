Sunny Hill Festivali'nde Sahne Alan Edis, Seyircilere Halay Çektirdi!
1–3 Ağustos tarihleri arasında Kosova’da gerçekleşen Sunny Hill Festivali’nde geçtiğimiz akşam Edis sahne aldı. Popüler sanatçımızın sahne şovu herkesi büyüledi. Aynı zamanda dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ile de festivalde bir araya gelmişlerdi ve ikilinin o anları sosyal medyada gündeme gelmişti.
Şimdiyse konserden bir kesitle daha karşınızdayız. Bu sefer Edis’in seyircilerine halay çektirdiği anlar sizlerle… Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Festival, Kosova’nın Priştina kentinde gerçekleşiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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