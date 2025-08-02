Pelin Akil'in Fedon'lu Havlusundan Seda Bakan'ın Koca Çınarına 2 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Edis
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Şevval Şahin
Şeyma Subaşı
Devrim Özkan
Şeyma Subaşı
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Pelin Akil
Bergüzar Korel
Berfu Yenenler
Seda Bakan
Hadise
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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