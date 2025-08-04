O İsim Kadrodan Ayrıldı! Uzak Şehir’in İstenmeyen Karakteri Diziye Veda Ediyor
Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında. İlk sezon reytinglerde başarı elde eden dizi hal böyle olunca ikinci sezon çekmeye de şans bulmuştu. Kanal D ekranlarının en sevileni olan dizinin hayranları merakla ikinci sezon için gün sayıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi kadrosundan ayrılan bir ismi açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrol Alya ve Cihan karakterinin kavuşmasını dört gözle beklediğimiz dizide sezonun son bölümleri izleyenleri bu konuda sevindirmişti.
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Birsen Altuntaş Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç’ın diziye veda edeceğini açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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