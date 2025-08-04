O İsim Kadrodan Ayrıldı! Uzak Şehir’in İstenmeyen Karakteri Diziye Veda Ediyor

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında. İlk sezon reytinglerde başarı elde eden dizi hal böyle olunca ikinci sezon çekmeye de şans bulmuştu. Kanal D ekranlarının en sevileni olan dizinin hayranları merakla ikinci sezon için gün sayıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi kadrosundan ayrılan bir ismi açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş