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O İsim Kadrodan Ayrıldı! Uzak Şehir’in İstenmeyen Karakteri Diziye Veda Ediyor

O İsim Kadrodan Ayrıldı! Uzak Şehir’in İstenmeyen Karakteri Diziye Veda Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 09:07

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında. İlk sezon reytinglerde başarı elde eden dizi hal böyle olunca ikinci sezon çekmeye de şans bulmuştu. Kanal D ekranlarının en sevileni olan dizinin hayranları merakla ikinci sezon için gün sayıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi kadrosundan ayrılan bir ismi açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Başrol Alya ve Cihan karakterinin kavuşmasını dört gözle beklediğimiz dizide sezonun son bölümleri izleyenleri bu konuda sevindirmişti.

Başrol Alya ve Cihan karakterinin kavuşmasını dört gözle beklediğimiz dizide sezonun son bölümleri izleyenleri bu konuda sevindirmişti.

Ancak Cihan karakterinin Mine ile yaşadığı ilişki sebebiyle Alya ile arasında soğuk rüzgarlar da esmişti. Yaşanan aşk üçgeni karşısında izleyici Mine karakterinin ayrılması için binlerce yorum yaparak sesini duyurmak istemişti.

Birsen Altuntaş Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç’ın diziye veda edeceğini açıkladı.

Birsen Altuntaş Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç’ın diziye veda edeceğini açıkladı.

Mine Kılıç’ın yeni projeler okuyor ve değerlendiriyor olması diziden ayrılması ihtimalini akıllara getirdi. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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