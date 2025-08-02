Biran Damla Yılmaz, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Rolü Olan Yıldız Karakteri Hakkında Konuştu

NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Halef: Köklerin Çağrısı için set tam gaz devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa’da çekilecek olan dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın sahnelerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. Biran Damla Yılmaz ile olan sahneler de merakla bekleniyor. Şimdiyse Biran Damla Yılmaz’ın karakteri Yıldız hakkındaki konuşmasıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!