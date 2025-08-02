Biran Damla Yılmaz, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Rolü Olan Yıldız Karakteri Hakkında Konuştu
NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Halef: Köklerin Çağrısı için set tam gaz devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa’da çekilecek olan dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın sahnelerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. Biran Damla Yılmaz ile olan sahneler de merakla bekleniyor. Şimdiyse Biran Damla Yılmaz’ın karakteri Yıldız hakkındaki konuşmasıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırgın Çiçekler dizisiyle hayatımıza giren Biran Damla Yılmaz sektörün popüler isimlerinden.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın