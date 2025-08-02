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Biran Damla Yılmaz, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Rolü Olan Yıldız Karakteri Hakkında Konuştu

Biran Damla Yılmaz, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Rolü Olan Yıldız Karakteri Hakkında Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 19:56

NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Halef: Köklerin Çağrısı için set tam gaz devam ediyor. İstanbul ve Şanlıurfa’da çekilecek olan dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın sahnelerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı. Biran Damla Yılmaz ile olan sahneler de merakla bekleniyor. Şimdiyse Biran Damla Yılmaz’ın karakteri Yıldız hakkındaki konuşmasıyla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Kırgın Çiçekler dizisiyle hayatımıza giren Biran Damla Yılmaz sektörün popüler isimlerinden.

Kırgın Çiçekler dizisiyle hayatımıza giren Biran Damla Yılmaz sektörün popüler isimlerinden.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Güzel oyuncu şimdiyse Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ekranlarda boy gösterecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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