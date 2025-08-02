Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Karakteri ile İlgili İlk Duygularını Paylaştı

Birçok dizi film projesi için kendisine teklif gitmiş, o ise seçimini Halef: Köklerin Çağrısı’ndan yana yapmıştı. Başarılı oyuncunun partneri İlhan Şen ile nasıl bir hikayesi olacağı merak konusu. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz!