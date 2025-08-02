Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Karakteri ile İlgili İlk Duygularını Paylaştı
Yeni sezonda NOW’da yayınlanacak olan Halef: Köklerin Çağrısı için oyuncular sete çıkmıştı. Merakla beklenen dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. Dizinin eylül ayında izleyiciyle buluşacağı planlanırken, şimdiden bir kitlesi oluştu bile. Diziye dair detaylar anbean takip edilirken, bugün İlhan Şen ve Aykübe Pusat’ın karakterleri hakkındaki düşüncelerini paylaştıkları açıklamaları gündemdeydi.
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Aybüke Pusat ise şu sözlere yer verdi 👇
Güzel oyuncu Aykübe Pusat’ın Teşkilat kadrosundan ayrılması sansasyon yaratmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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