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Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Karakteri ile İlgili İlk Duygularını Paylaştı

Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı Dizisindeki Karakteri ile İlgili İlk Duygularını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 17:58

Yeni sezonda NOW’da yayınlanacak olan Halef: Köklerin Çağrısı için oyuncular sete çıkmıştı. Merakla beklenen dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. Dizinin eylül ayında izleyiciyle buluşacağı planlanırken, şimdiden bir kitlesi oluştu bile. Diziye dair detaylar anbean takip edilirken, bugün İlhan Şen ve Aykübe Pusat’ın karakterleri hakkındaki düşüncelerini paylaştıkları açıklamaları gündemdeydi.

İlhan Şen’in açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

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Aybüke Pusat ise şu sözlere yer verdi 👇

Güzel oyuncu Aykübe Pusat’ın Teşkilat kadrosundan ayrılması sansasyon yaratmıştı.

Güzel oyuncu Aykübe Pusat’ın Teşkilat kadrosundan ayrılması sansasyon yaratmıştı.

Birçok dizi film projesi için kendisine teklif gitmiş, o ise seçimini Halef: Köklerin Çağrısı’ndan yana yapmıştı. Başarılı oyuncunun partneri İlhan Şen ile nasıl bir hikayesi olacağı merak konusu. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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