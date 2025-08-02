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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Nisan ve Eşref Aşkı Hakkında Konuştu

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Nisan ve Eşref Aşkı Hakkında Konuştu

Çağatay Ulusoy yerli dizi Demet Özdemir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 15:05

Geçtiğimiz sezon ekranlara damga vuran yapımlar arasında öne çıkan Eşref Rüya, yalnızca hikayesiyle değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizi sezon arası vermiş olsa da başrol oyuncuları yaz boyunca da magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor. Bu isimlerin başında ise, dizide canlandırdığı Nisan karakteriyle büyük beğeni toplayan Demet Özdemir geliyor. Özdemir, Kanal D'ye Eşref ve Nisan aşkı hakkında konuştu.

KAYNAK: Kanal D

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Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Eşref Rüya ile geniş bir hayran kitlesi edinen yıldızlar, yaz tatilinde de gündemden düşmüyor.

Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Eşref Rüya ile geniş bir hayran kitlesi edinen yıldızlar, yaz tatilinde de gündemden düşmüyor.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, özellikle dizide şarkıcı Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir yakından takip edilen isimlerin başında geliyor. Hem oyunculuğu hem de dizide kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla adından sıkça söz ettiren Özdemir, güzelliği ve sahnedeki enerjisiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi merakla beklenen samimi açıklamalarda bulundu.

Demet Özdemir, Eşref ve Nisan’ın aşkına dair, şu ifadeleri kullandı:

Demet Özdemir, Eşref ve Nisan’ın aşkına dair, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır bilmediğimiz, bence yeni kuşağın çok deneyimlemediği, daha uzaktan, daha hayal kurarak, pişmesi beklenen bir aşk bu. Bu da beni çekti. Bence aşkın kısa sürmesi kıymetli. Aşkı sevgiden ayıran da bu olmalı. Sevgi uzun vadeli bir şey. Ama aşk dediğimiz şey kimya ve merakla, elde edememekle, enerjiyi tüketememekle alakalı. Eğer aşk uzun sürseydi, sevgi nasıl bu kadar önemli olurdu hayatımızda?”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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