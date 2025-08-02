Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Nisan ve Eşref Aşkı Hakkında Konuştu

“Uzun zamandır bilmediğimiz, bence yeni kuşağın çok deneyimlemediği, daha uzaktan, daha hayal kurarak, pişmesi beklenen bir aşk bu. Bu da beni çekti. Bence aşkın kısa sürmesi kıymetli. Aşkı sevgiden ayıran da bu olmalı. Sevgi uzun vadeli bir şey. Ama aşk dediğimiz şey kimya ve merakla, elde edememekle, enerjiyi tüketememekle alakalı. Eğer aşk uzun sürseydi, sevgi nasıl bu kadar önemli olurdu hayatımızda?”