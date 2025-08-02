Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, Nisan ve Eşref Aşkı Hakkında Konuştu
Geçtiğimiz sezon ekranlara damga vuran yapımlar arasında öne çıkan Eşref Rüya, yalnızca hikayesiyle değil, güçlü oyuncu kadrosuyla da izleyicinin gönlünde taht kurdu. Dizi sezon arası vermiş olsa da başrol oyuncuları yaz boyunca da magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor. Bu isimlerin başında ise, dizide canlandırdığı Nisan karakteriyle büyük beğeni toplayan Demet Özdemir geliyor. Özdemir, Kanal D'ye Eşref ve Nisan aşkı hakkında konuştu.
KAYNAK: Kanal D
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Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Eşref Rüya ile geniş bir hayran kitlesi edinen yıldızlar, yaz tatilinde de gündemden düşmüyor.
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Demet Özdemir, Eşref ve Nisan’ın aşkına dair, şu ifadeleri kullandı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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