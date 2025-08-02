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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Unutamadığı Oyunu Yıllar Sonra İtiraf Etti!

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Unutamadığı Oyunu Yıllar Sonra İtiraf Etti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 13:05

Bir döneme damga vuran yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, Ömer Şanlı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Ayrık, yarışma boyunca unutamadığı ve ekibin arasında meşhur olan oyunu kahkahalarla anlattı.

KAYNAK: Ömer Şanlı/YouTube

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Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, YouTuber Ömer Şanlı'nın kanalına konuk oldu.

Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, YouTuber Ömer Şanlı'nın kanalına konuk oldu.

Bir döneme damga vuran yarışma programı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ayrık, bu defa üzerinden yıllar geçen yarışma hakkında bir itirafta bulundu. Yarışma boyunca pek çok absürt an yaşandığını belirten Ayrık, bir keresinde bir oyun esnasında eşine nasıl dans etmesini anlatmaya çalışan kadın yarışmacının kendinden geçerek müziğin ritmine kapıldığı anın ekip arasında meşhur olduğunu anlattı.

Ayrık, o esnada kameraların yarışan adamdan karısına döndüğünü ve ekibin bunu sonrasında fark ettiğini açıkladı.

İşte İlker Ayrık'ın o sözleri:

Ayrık'ın bahsettiği o anları da buraya ekledik:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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