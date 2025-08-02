İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Unutamadığı Oyunu Yıllar Sonra İtiraf Etti!

Bir döneme damga vuran yarışma programı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ayrık, bu defa üzerinden yıllar geçen yarışma hakkında bir itirafta bulundu. Yarışma boyunca pek çok absürt an yaşandığını belirten Ayrık, bir keresinde bir oyun esnasında eşine nasıl dans etmesini anlatmaya çalışan kadın yarışmacının kendinden geçerek müziğin ritmine kapıldığı anın ekip arasında meşhur olduğunu anlattı.

Ayrık, o esnada kameraların yarışan adamdan karısına döndüğünü ve ekibin bunu sonrasında fark ettiğini açıkladı.