İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir'de Unutamadığı Oyunu Yıllar Sonra İtiraf Etti!
Bir döneme damga vuran yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, Ömer Şanlı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Ayrık, yarışma boyunca unutamadığı ve ekibin arasında meşhur olan oyunu kahkahalarla anlattı.
KAYNAK: Ömer Şanlı/YouTube
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Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, YouTuber Ömer Şanlı'nın kanalına konuk oldu.
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İşte İlker Ayrık'ın o sözleri:
Ayrık'ın bahsettiği o anları da buraya ekledik:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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