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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Gözyaşı Kraliçesi" Dizisine Genç Oyuncu!

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Gözyaşı Kraliçesi" Dizisine Genç Oyuncu!

Barış Arduç Hande Erçel
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 23:27

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisi önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi için yeni oyuncu arayışı sürerken genç bir isim kadroya dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.

O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.

Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden uyarlanan bu yeni proje, 8 ya da 9 Ağustos'ta çekimlere başlayacak. Yönetmen koltuğunda Engin Erden otururken, senaryoyu ise Dilara Pamuk kaleme alıyor.

Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Afra Karagöz oldu.

Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Afra Karagöz oldu.

Karagöz, başroldeki Meyra karakterinin (Hande Erçel) yengesi Işıl’ı canlandıracak. Işıl karakteri, Meyra’nın küçük kardeşi Harun’la (Lorin Merhart) evli. Yayın günü olarak Cuma planlanan dizi, Kızılcık Şerbeti’ne güçlü bir rakip olma hazırlığında. Ekip, oyuncu kadrosunu genişletmeye de devam ediyor.

Bakalım iddialı yapım, televizyonun en çekişmeli günü olan cuma günü nasıl bir performans sergileyecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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