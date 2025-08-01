Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Gözyaşı Kraliçesi" Dizisine Genç Oyuncu!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisi önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi için yeni oyuncu arayışı sürerken genç bir isim kadroya dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.
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Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Afra Karagöz oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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