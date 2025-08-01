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TRT 1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'nın Yeni Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

TRT 1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'nın Yeni Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 21:16

TRT 1’in uzun soluklu ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonda yepyeni hikâyeler ve sürpriz karakterlerle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, fenomen diziye sevilen bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması planlanan dizinin 183. bölümüyle eylül sezonunda ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman’ın oturduğu projeye güçlü isimler dahil olmaya başladı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor.

Yeni sezonda, Süleyman Kaya’nın çocukları Taylan, Çetin ve Leyla da hikâyeye katılıyor. Ailenin büyük oğlu Taylan’a ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak hayat verecek. Ayrıca Taner’in kuzeni Kadir karakteri de diziye yeni soluk getirecek isimlerden biri olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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