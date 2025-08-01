TRT 1'in Sevilen Dizisi Gönül Dağı'nın Yeni Sezonuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
TRT 1’in uzun soluklu ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonda yepyeni hikâyeler ve sürpriz karakterlerle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, fenomen diziye sevilen bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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