Barış Alper'in TikTok Yayınına Yorum Yazdığını Zanneden Kısmetse Olur Yarışmacısının O Hallerini Görmelisiniz
Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, TikTok canlı yayınında “Barış Alper Yılmaz” isimli sahte hesabı gerçek futbolcu sandı. Hesaptan gelen yoruma büyük bir heyecanla karşılık veren Betkayan’ın o anları viral oldu.
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Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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