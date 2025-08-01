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Barış Alper'in TikTok Yayınına Yorum Yazdığını Zanneden Kısmetse Olur Yarışmacısının O Hallerini Görmelisiniz

Barış Alper'in TikTok Yayınına Yorum Yazdığını Zanneden Kısmetse Olur Yarışmacısının O Hallerini Görmelisiniz

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 17:41

Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, TikTok canlı yayınında “Barış Alper Yılmaz” isimli sahte hesabı gerçek futbolcu sandı. Hesaptan gelen yoruma büyük bir heyecanla karşılık veren Betkayan’ın o anları viral oldu.

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Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.

Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Melis Buse Betkayan, sosyal medyada yine çok konuşulan bir anın başrolü oldu. TikTok’taki canlı yayını sırasında, “Barış Alper Yılmaz” ismini taşıyan bir hesabın yorumunu fark eden Betkayan, bu kişinin ünlü futbolcu olduğunu sanarak heyecan dolu anlar yaşadı.

Söz konusu sahte hesap, “Burnunu mu yaptırdın?” şeklinde bir soru yöneltti. Yorumu ciddiye alan Melis, gözleri parlayarak “Aşkım, Barış’ım Alper’im!” diye hitap etti ve yayında adeta sevgi gösterisi sergiledi. Gerçek sanıp flörtöz tavırlar sergileyen Betkayan’ın bu anları saniyeler içinde sosyal medyada yayıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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