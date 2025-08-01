Barış Alper'in TikTok Yayınına Yorum Yazdığını Zanneden Kısmetse Olur Yarışmacısının O Hallerini Görmelisiniz

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Melis Buse Betkayan, sosyal medyada yine çok konuşulan bir anın başrolü oldu. TikTok’taki canlı yayını sırasında, “Barış Alper Yılmaz” ismini taşıyan bir hesabın yorumunu fark eden Betkayan, bu kişinin ünlü futbolcu olduğunu sanarak heyecan dolu anlar yaşadı.

Söz konusu sahte hesap, “Burnunu mu yaptırdın?” şeklinde bir soru yöneltti. Yorumu ciddiye alan Melis, gözleri parlayarak “Aşkım, Barış’ım Alper’im!” diye hitap etti ve yayında adeta sevgi gösterisi sergiledi. Gerçek sanıp flörtöz tavırlar sergileyen Betkayan’ın bu anları saniyeler içinde sosyal medyada yayıldı.