O Kanallar Peşinde: Beyaz TV'den Aniden Ayrılan Nur Viral'e Teklif Yağıyor!
Yıllardır ekran başındaki izleyicilerin severek takip ettiği isimlerden biri olan Nur Viral, sürpriz bir kararla “Hayatta Her Şey Var” programına veda etti. Samimi üslubu ve içten tavrıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü sunucu, sezon finalinin ardından programdan ayrıldığını açıklayarak yeni bir döneme adım attı. Şimdi ise gözler, Viral’in televizyon dünyasında hangi projeyle geri döneceğine çevrildi. Gelen kulis bilgilerine göre, ünlü sunucuya birbirinden dikkat çekici teklifler yağıyor.
KAYNAK: Magazin Mahallesi
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Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında “Hayatta Her Şey Var” programıyla izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Nur Viral, 27 Haziran'da yayınlanan sezon finalinin ardından ekranlara veda etti.
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Şu sıralar kendi YouTube kanalında içerik üretmeye devam eden Nur Viral’e, televizyon dünyasından yoğun ilgi olduğu kulislerde konuşuluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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