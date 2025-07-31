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O Kanallar Peşinde: Beyaz TV'den Aniden Ayrılan Nur Viral'e Teklif Yağıyor!

O Kanallar Peşinde: Beyaz TV'den Aniden Ayrılan Nur Viral'e Teklif Yağıyor!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 16:25

Yıllardır ekran başındaki izleyicilerin severek takip ettiği isimlerden biri olan Nur Viral, sürpriz bir kararla “Hayatta Her Şey Var” programına veda etti. Samimi üslubu ve içten tavrıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü sunucu, sezon finalinin ardından programdan ayrıldığını açıklayarak yeni bir döneme adım attı. Şimdi ise gözler, Viral’in televizyon dünyasında hangi projeyle geri döneceğine çevrildi. Gelen kulis bilgilerine göre, ünlü sunucuya birbirinden dikkat çekici teklifler yağıyor.

KAYNAK: Magazin Mahallesi

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Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında “Hayatta Her Şey Var” programıyla izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Nur Viral, 27 Haziran'da yayınlanan sezon finalinin ardından ekranlara veda etti.

Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında “Hayatta Her Şey Var” programıyla izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Nur Viral, 27 Haziran'da yayınlanan sezon finalinin ardından ekranlara veda etti.

Özel yaşam, evlilik ve ilişkiler üzerine yaptığı samimi sohbetlerle tanınan Viral, programı kendi kararıyla noktaladığını duyurdu.

Yaptığı açıklamada, 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.' ifadelerini kullanan sunucu, ekran macerasına bir ara verdiğini vurguladı.

Şu sıralar kendi YouTube kanalında içerik üretmeye devam eden Nur Viral’e, televizyon dünyasından yoğun ilgi olduğu kulislerde konuşuluyor.

Şu sıralar kendi YouTube kanalında içerik üretmeye devam eden Nur Viral’e, televizyon dünyasından yoğun ilgi olduğu kulislerde konuşuluyor.

Magazin Mahallesi'nin edindiği bilgilere göre, Viral’e Show TV, NOW, TYT gibi önde gelen televizyon kanallarının yanı sıra çok sayıda yapım şirketinden teklifler gidiyor. Ünlü sunucunun bu teklifler üzerine çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Nur Viral’in hangi kanal ya da projeyle yeni yayın dönemine adım atacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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