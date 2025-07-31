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Ayrılacağı İddia Edilmişti: Erkan Petekkaya'dan Teşkilat Açıklaması

Ayrılacağı İddia Edilmişti: Erkan Petekkaya'dan Teşkilat Açıklaması

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 11:51

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosunda değişiklikler olacağı iddia edilen Teşkilat'ta Ejder'i canlandıran Erkan Petekkaya'nın diziye veda edeceği söylentileri vardı. Erkan Petekkaya, ayrılık iddiaları hakkında Birsen Altuntaş'a konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları başladı.

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları başladı.

Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla Teşkilat geçtiğimiz sezon gündemden düşmemişti. Yeni sezon onayı alan dizinin kadrosuna son olarak Erkan Petekkaya, Ejder karakteriyle dahil olmuştu. Erkan Petekkaya'nın yeni sezonda Teşkilat'tan ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolaşırken ünlü oyuncu Birsen Altuntaş'a konuştu.

Erkan Petekkaya, Birsen Altuntaş için çektiği videoda Teşkilat'a bu sezon da devam ettiğini açıkladı.

İşte Erkan Petekkaya'nın Teşkilat açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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