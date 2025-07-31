Ayrılacağı İddia Edilmişti: Erkan Petekkaya'dan Teşkilat Açıklaması
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosunda değişiklikler olacağı iddia edilen Teşkilat'ta Ejder'i canlandıran Erkan Petekkaya'nın diziye veda edeceği söylentileri vardı. Erkan Petekkaya, ayrılık iddiaları hakkında Birsen Altuntaş'a konuştu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları başladı.
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İşte Erkan Petekkaya'nın Teşkilat açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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