Orhan Bey Geliyor: Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolü Ünlü Oyuncu Oldu!

6 yıldır yayında olmasına rağmen muazzam bir ilerleme kaydeden Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri için geri sayım başlarken başrol Burak Özçivit ve dizinin yapım şirketi Bozdağ Film anlaşmazlık yaşadı. Burak Özçivit'in bölüm başı talep ettiği ücreti fazla bulan yapım şirketi, kontrat yenilemedi ve yollar ayrıldı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'dan ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine giderken Bozdağ Film, yeni başrol için kolları sıvadı. Zaman atlaması yaşanacak olan dizide Orhan Bey karakterini canlandırması için pek çok oyuncuya başrol teklifi götürüldü. Anlaşmaya varılan ismi ise Bozdağ Film, sosyal medyadan duyurdu.