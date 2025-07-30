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Orhan Bey Geliyor: Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolü Ünlü Oyuncu Oldu!

Orhan Bey Geliyor: Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolü Ünlü Oyuncu Oldu!

burak özçivit Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 20:53

ATV'nin 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinde başrol krizi yaşanıyordu. Burak Özçivit'in talep ettiği ücretin yüksek bulunması sonrasında yeni başrol arayışına girilmiş ve pek çok ünlü isme teklif gitmişti. Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterini canlandıracak yeni başrol sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş, Bozdağ Film

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ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.

6 yıldır yayında olmasına rağmen muazzam bir ilerleme kaydeden Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri için geri sayım başlarken başrol Burak Özçivit ve dizinin yapım şirketi Bozdağ Film anlaşmazlık yaşadı. Burak Özçivit'in bölüm başı talep ettiği ücreti fazla bulan yapım şirketi, kontrat yenilemedi ve yollar ayrıldı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'dan ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine giderken Bozdağ Film, yeni başrol için kolları sıvadı. Zaman atlaması yaşanacak olan dizide Orhan Bey karakterini canlandırması için pek çok oyuncuya başrol teklifi götürüldü. Anlaşmaya varılan ismi ise Bozdağ Film, sosyal medyadan duyurdu.

Kuruluş Osman'ın yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu!

Kuruluş Osman'ın yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu!

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteriyle izlediğimiz Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle Kuruluş Osman'da yer alacak. Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Birsen Altuntaş, usta oyuncu Cihan Ünal'ın Osman Bey'in yaşlılığına hayat vereceğini açıkladı.

Mert Yazıcıoğlu, Bozdağ Film'in paylaşımını Instagram hesabından yayınlayarak "Hayırlı Olsun" notunu düştü.

Mert Yazıcıoğlu, Bozdağ Film'in paylaşımını Instagram hesabından yayınlayarak "Hayırlı Olsun" notunu düştü.

Peki siz Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman'da rol alacak olmasını nasıl buldunuz? Sizce doğru bir kariyer hamlesi mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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