Orhan Bey Geliyor: Kuruluş Osman'ın Yeni Başrolü Ünlü Oyuncu Oldu!
ATV'nin 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinde başrol krizi yaşanıyordu. Burak Özçivit'in talep ettiği ücretin yüksek bulunması sonrasında yeni başrol arayışına girilmiş ve pek çok ünlü isme teklif gitmişti. Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterini canlandıracak yeni başrol sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş, Bozdağ Film
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ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayı almıştı.
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Kuruluş Osman'ın yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu!
Mert Yazıcıoğlu, Bozdağ Film'in paylaşımını Instagram hesabından yayınlayarak "Hayırlı Olsun" notunu düştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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