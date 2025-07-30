onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Meğer Bambaşka Bir Mesleği Seçecekmiş!

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Meğer Bambaşka Bir Mesleği Seçecekmiş!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 18:49

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle izlediğimiz Doğukan Güngör'ü oyuncu kimliğiyle tanısak da kendisi hakkında ortaya çıkan bir gerçek şoke etti. Doğukan Güngör'ün oyunculuktan önce meşgul olduğu mesleğe epey şaşıracaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.

Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hem öfkesiyle hem de kırılganlığıyla dikkat çeken bu karakter, Doğukan Güngör'ün oyunculuk gücüyle birleşince adeta fenomen oldu. Ama asıl sürpriz, Doğukan Güngör’ün kameralarla buluşmadan çok önce bambaşka bir alanda, çimlerin üstünde mücadele veriyor olması. Çünkü Güngör’ün geçmişinde profesyonel futbolculuk var.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Doğukan Güngör'ün geçmişinde futbolla uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Doğukan Güngör'ün geçmişinde futbolla uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı.

Üstelik öylesine bir “gençlik hevesi” değil bu; Güngör, lisanslı olarak dört farklı kulüpte forma giymiş. Güngör'ün geçmişinde Buca Geliştirme Spor, Alaçatıspor, Balçova Belediye Termalspor ve Göztepe AŞ gibi kulüpler yer alıyor. Göztepe gibi altyapısıyla ünlü bir kulüpte oynamak, az buz bir iş değil. Hangi mevkide oynadı, kaç gol attı gibi teknik bilgiler henüz çok net olmasa da, genç yaşlarda spora bu kadar ciddi zaman ayırmasıyla akıllara oyuncu olmasaydı futboldan devam edeceği geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın