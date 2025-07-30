Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Meğer Bambaşka Bir Mesleği Seçecekmiş!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle izlediğimiz Doğukan Güngör'ü oyuncu kimliğiyle tanısak da kendisi hakkında ortaya çıkan bir gerçek şoke etti. Doğukan Güngör'ün oyunculuktan önce meşgul olduğu mesleğe epey şaşıracaksınız.
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Doğukan Güngör’ü ekran başındaki milyonlar “Fatih” olarak tanıdı.
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Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Doğukan Güngör'ün geçmişinde futbolla uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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