Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Meğer Bambaşka Bir Mesleği Seçecekmiş!

Üstelik öylesine bir “gençlik hevesi” değil bu; Güngör, lisanslı olarak dört farklı kulüpte forma giymiş. Güngör'ün geçmişinde Buca Geliştirme Spor, Alaçatıspor, Balçova Belediye Termalspor ve Göztepe AŞ gibi kulüpler yer alıyor. Göztepe gibi altyapısıyla ünlü bir kulüpte oynamak, az buz bir iş değil. Hangi mevkide oynadı, kaç gol attı gibi teknik bilgiler henüz çok net olmasa da, genç yaşlarda spora bu kadar ciddi zaman ayırmasıyla akıllara oyuncu olmasaydı futboldan devam edeceği geliyor.