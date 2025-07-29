Biz Hala Beklerken Çift Kişilik Oda'nın Final Bölümü Suudi Arabistan'da Yayınlandı!

8. bölümde final yapmasına karar verilen Çift Kişilik Oda için seyir tepkileri yoğun olsa da asıl sorun final kararı sonrasında oluştu. Düşük reklam geliri nedeniyle yeni bölümü her hafta ertelenmeye başlayan Çift Kişilik Oda'nın ağustos sonunda yayınlanmasına karar verildi. Finaline son 2 bölüm kala böyle bir karar alınması seyircinin sinirini iyice hoplatırken sosyal medyada yayılan bir görüntü herkesi şoke etti.

Biz yeni bölüm yolu beklerken Çift Kişilik Oda'nın Suudi Arabistan'da final bölümüyle ekrana veda ettiği ortaya çıktı. Arabistan'da yayınlanan final fragmanı ise kısa sürede viral oldu.