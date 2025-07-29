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Biz Hala Beklerken Çift Kişilik Oda'nın Final Bölümü Suudi Arabistan'da Yayınlandı!

Biz Hala Beklerken Çift Kişilik Oda'nın Final Bölümü Suudi Arabistan'da Yayınlandı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2025 - 23:18

NOW'ın sevilen yaz dizisi Çift Kişilik Oda, düşük reytinglerle final kararı almıştı. 8. bölümde final yapması beklenen dizinin çekimleri bitse de haftalardır düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlar erteleniyor. Ağustos sonunda yayınlanması planlanan Çift Kişlik Oda'nın yeni bölümünü beklerken Suudi Arabistan'da final bölümüyle yayınlandı.

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NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.

NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.

8. bölümde final yapmasına karar verilen Çift Kişilik Oda için seyir tepkileri yoğun olsa da asıl sorun final kararı sonrasında oluştu. Düşük reklam geliri nedeniyle yeni bölümü her hafta ertelenmeye başlayan Çift Kişilik Oda'nın ağustos sonunda yayınlanmasına karar verildi. Finaline son 2 bölüm kala böyle bir karar alınması seyircinin sinirini iyice hoplatırken sosyal medyada yayılan bir görüntü herkesi şoke etti.

Biz yeni bölüm yolu beklerken Çift Kişilik Oda'nın Suudi Arabistan'da final bölümüyle ekrana veda ettiği ortaya çıktı. Arabistan'da yayınlanan final fragmanı ise kısa sürede viral oldu.

İşte Çift Kişilik Oda'nın Suudi Arabistan'da yayınlanan final fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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