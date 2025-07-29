Biz Hala Beklerken Çift Kişilik Oda'nın Final Bölümü Suudi Arabistan'da Yayınlandı!
NOW'ın sevilen yaz dizisi Çift Kişilik Oda, düşük reytinglerle final kararı almıştı. 8. bölümde final yapması beklenen dizinin çekimleri bitse de haftalardır düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlar erteleniyor. Ağustos sonunda yayınlanması planlanan Çift Kişlik Oda'nın yeni bölümünü beklerken Suudi Arabistan'da final bölümüyle yayınlandı.
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NOW'ın yaz sezonunda ekrana gelen dizisi Çift Kişilik Oda için aniden final kararı alınmıştı.
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İşte Çift Kişilik Oda'nın Suudi Arabistan'da yayınlanan final fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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