Vedalar Bitmiyor: Burak Özçivit'in Ardından Kuruluş Osman'dan Bir İsim Daha Ayrıldı!
Burak Özçivit'in 7. sezona doğru fiyat konusunda anlaşamayacak Kuruluş Osman'dan ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu olurken zaman atlamasıyla devam etmesine karar verildi. Fakat bu defa değişen senaryo sebebiyle ayrılıklar yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ardından Kuruluş Osman'dan bir oyuncunun daha ayrıldığını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
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Altuntaş'ın haberine göre Fatma Hatun karakterine hayat veren Leya Kırşan, Kuruluş Osman'a veda ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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