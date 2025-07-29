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Vedalar Bitmiyor: Burak Özçivit'in Ardından Kuruluş Osman'dan Bir İsim Daha Ayrıldı!

Vedalar Bitmiyor: Burak Özçivit'in Ardından Kuruluş Osman'dan Bir İsim Daha Ayrıldı!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2025 - 17:30

Burak Özçivit'in 7. sezona doğru fiyat konusunda anlaşamayacak Kuruluş Osman'dan ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu olurken zaman atlamasıyla devam etmesine karar verildi. Fakat bu defa değişen senaryo sebebiyle ayrılıklar yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ardından Kuruluş Osman'dan bir oyuncunun daha ayrıldığını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

ATV ekranlarında tam 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

2019 yılından beri Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in yapım şirketiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında ayrılık kararı alması herkesi şoke etmişti. Bölüm başı 4 ila 6 milyon TL arasında bir tutar istediği iddia edilen Özçivit'in gitmesiyle Kuruluş Osman için yeni başrol arayışına girildi.

7. sezonuyla ekrana gelecek dizide seyirci zaman atlamasıyla karşılaşacak. Haliyle 6. sezonda yer alan bazı oyuncuların dizideki hikayesi bitirilecek. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ardından Kuruluş Osman'dan ayrılan bir başka oyuncuyu açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Fatma Hatun karakterine hayat veren Leya Kırşan, Kuruluş Osman'a veda ediyor.

Altuntaş'ın haberine göre Fatma Hatun karakterine hayat veren Leya Kırşan, Kuruluş Osman'a veda ediyor.

Altuntaş'ın haberine göre dizide eski kadrodan birkaç oyuncunun devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Peki, sizce hangi isimler Kuruluş Osman'a devam edip hangileri veda edecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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