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Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Biri Olan MasterChef Azize'nin Son Hali Şoke Etti

Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Biri Olan MasterChef Azize'nin Son Hali Şoke Etti

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 14:34

MasterChef Türkiye'ye iki kez katılan Azize Polat, geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olmuştu. Azize'nin All Star dönemindeki değişimi göz kamaştırmış ve yaptırdığı estetikler hakkında açıklama yapmıştı. Azize'nin son hali görenleri şoke etti.

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MasterChef 2021'de yarışan Azize Polat, yer aldığı dönem yarışmaya damga vurmuştu.

MasterChef 2021'de yarışan Azize Polat, yer aldığı dönem yarışmaya damga vurmuştu.

2023 yılındaki All Star'da da izlediğimiz Azize, burada değişimiyle gündem olmuştu. Kilo veren Azize, ayrıca yaptırdığı bir dizi estetik operasyonla bambaşka biri olmuştu. Sosyal medyadan son derece olumlu yorumlar alan Azize, yaptırdığı estetikleri 'Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda' sözleriyle açıklamıştı.

MasterChef Azize her geçen gün güzelliğine güzellik katarken Instagram hesabındaki son görüntüleri görenleri şoke etti.

İşte MasterChef Azize'nin son hali:

İşte MasterChef Azize'nin son hali:

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Peki, siz Azize Polat'ın son halini nasıl buldunuz?

Peki, siz Azize Polat'ın son halini nasıl buldunuz?

Biz son haline bayıldık! Siz de yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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