Yaptırdığı Estetiklerle Bambaşka Biri Olan MasterChef Azize'nin Son Hali Şoke Etti
MasterChef Türkiye'ye iki kez katılan Azize Polat, geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olmuştu. Azize'nin All Star dönemindeki değişimi göz kamaştırmış ve yaptırdığı estetikler hakkında açıklama yapmıştı. Azize'nin son hali görenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2021'de yarışan Azize Polat, yer aldığı dönem yarışmaya damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte MasterChef Azize'nin son hali:
👇🏻
Peki, siz Azize Polat'ın son halini nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın