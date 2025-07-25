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Şakir Paşa'nın Torunundan "Şakir Paşa Ailesi"nin İptal Edilmesi Hakkında İlk Açıklama

Şakir Paşa'nın Torunundan "Şakir Paşa Ailesi"nin İptal Edilmesi Hakkında İlk Açıklama

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 23:31

NOW'ın talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yüksek maliyetler nedeniyle 2. sezona doğru iptal edildi. Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından iptal kararı hakkında ilk açıklamayı yaptı.

KAYNAK: Bi Dakikada/ Instagram

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NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.

NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.

RTÜK'ün ağır cezaları, Şakir Paşa'nın bazı torunlarının açtığı davalar, sette çıkan yangınlar derken Şakir Paşa Ailesi dizisi doğru dürüst yayınlanamadı. Olan tüm olumsuzluklara rağmen sezonu kapatıp ikinci sezona bomba gibi bir hazırlığa girişen dizi, bu defa yüksek maliyetler nedeniyle iptal edildi. Şakir Paşa Ailesi'nin Disney Plus için hazırlandığı iddiaları ortalarda dolaşırken diziye de konuk olan Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat'tan açıklama geldi.

Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından dizinin iptal edildiğini herkesle beraber öğrendiğini şu sözlerle açıkladı:

Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından dizinin iptal edildiğini herkesle beraber öğrendiğini şu sözlerle açıkladı:

Birkaç gündür gelen mesajlara toplu yanıtım olsun. Ben de Şakir Paşa Ailesi’nin yeni sezonunun iptal edildiğini sizlerle aynı gün öğrendim. Dizi projesini ilk duyduğum günden beri fikrim hiç değişmedi. Füreya’nın hayali sanatın müzelere hapsolmamasıydı ve dizi sayesinde ekranlardan da olsa,  ailenin gökkuşağının farklı renklerini seçmiş her bir üyesi binlerce eve konuk oldu. Hikayede tam herkesin kendini bulacağı, sanatlarının yeşereceği noktada iptal olması üzücü oldu.

Ben yine daha önce görmediğinizi düşündüğüm fotoğrafları, objeleri paylaşmaya devam edeceğim.

Mesela Şakir Paşa’nın Fahrünnisa ve Alyoşa ile bu fotoğrafını daha önce görmüş müydünüz? Ben bugün ne paylaşsam diye fotoğrafların olduğu kutuda kaybolmuşken tesadüfen buldum. Daha önce defalarca aynı yere bakmama rağmen görmemişim ❤️

Kimleri daha çok görmek, dinlemek istersiniz yazın bana 🙋🏻‍♀️ 

Serra Şenol Boyvat, ayrıca Şakir Paşa, Alyoşa ve Fahrünnisa'nın bilinmeyen bir fotoğrafını paylaştı.

Serra Şenol Boyvat, ayrıca Şakir Paşa, Alyoşa ve Fahrünnisa'nın bilinmeyen bir fotoğrafını paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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