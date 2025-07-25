Şakir Paşa'nın Torunundan "Şakir Paşa Ailesi"nin İptal Edilmesi Hakkında İlk Açıklama

Birkaç gündür gelen mesajlara toplu yanıtım olsun. Ben de Şakir Paşa Ailesi’nin yeni sezonunun iptal edildiğini sizlerle aynı gün öğrendim. Dizi projesini ilk duyduğum günden beri fikrim hiç değişmedi. Füreya’nın hayali sanatın müzelere hapsolmamasıydı ve dizi sayesinde ekranlardan da olsa, ailenin gökkuşağının farklı renklerini seçmiş her bir üyesi binlerce eve konuk oldu. Hikayede tam herkesin kendini bulacağı, sanatlarının yeşereceği noktada iptal olması üzücü oldu.

Ben yine daha önce görmediğinizi düşündüğüm fotoğrafları, objeleri paylaşmaya devam edeceğim.

Mesela Şakir Paşa’nın Fahrünnisa ve Alyoşa ile bu fotoğrafını daha önce görmüş müydünüz? Ben bugün ne paylaşsam diye fotoğrafların olduğu kutuda kaybolmuşken tesadüfen buldum. Daha önce defalarca aynı yere bakmama rağmen görmemişim ❤️

Kimleri daha çok görmek, dinlemek istersiniz yazın bana 🙋🏻‍♀️