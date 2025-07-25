Şakir Paşa'nın Torunundan "Şakir Paşa Ailesi"nin İptal Edilmesi Hakkında İlk Açıklama
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NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ne yazık ki sezon boyunca türlü talihsizlikler yaşadı.
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Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, Instagram hesabından dizinin iptal edildiğini herkesle beraber öğrendiğini şu sözlerle açıkladı:
Serra Şenol Boyvat, ayrıca Şakir Paşa, Alyoşa ve Fahrünnisa'nın bilinmeyen bir fotoğrafını paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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