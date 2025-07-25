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Bomba Transfer: Murat Yıldırım, Kanal D'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!

Bomba Transfer: Murat Yıldırım, Kanal D'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 20:10

Son olarak 2024'te yaz dizisi olarak yayınlanan Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, bir süredir ekranlarda uzaktı. Başarılı oyuncunun yeni sezonda dizi projesinde olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Murat Yıldırım hakkında müjdeli haberi verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık bir yıldır dizi projelerinde yer almayan Yıldırım, son olarak Gizli Bahçe adlı dizide Ebru Şahin’le birlikte rol almıştı. Ancak dizi beklenen ilgiyi görmemiş ve kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Hayranlarının uzun süredir merakla beklediği yeni proje sonunda netlik kazandı.

Murat Yıldırım, güçlü yapımlara imza atan NGM ile el sıkıştı.

Murat Yıldırım, güçlü yapımlara imza atan NGM ile el sıkıştı.

Kanal D’de ekrana gelecek olan dizide, “Serhat” adında karizmatik ve sırlarla dolu bir karaktere hayat verecek.

Henüz ismi açıklanmayan dizi, etkileyici bir kadın hikayesini merkezine alacak ve dram yüklü senaryosuyla dikkat çekecek. Projenin senaryosunu, birçok başarılı yapıma imzasını atan usta kalem Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Deniz Can Çelik oturacak.

Murat Yıldırım’ın dönüşü ve projenin güçlü yaratıcı ekibi, diziyi şimdiden sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri haline getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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