Bomba Transfer: Murat Yıldırım, Kanal D'nin İddialı Dizisiyle Geri Dönüyor!
Son olarak 2024'te yaz dizisi olarak yayınlanan Gizli Bahçe'de izlediğimiz Murat Yıldırım, bir süredir ekranlarda uzaktı. Başarılı oyuncunun yeni sezonda dizi projesinde olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Murat Yıldırım hakkında müjdeli haberi verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Murat Yıldırım, güçlü yapımlara imza atan NGM ile el sıkıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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