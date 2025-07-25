Kerem Bürsin “Çarpıntı” ile Ekranlara Dönüyor: İlk Sahneler Çekildi!
OGM Pictures’tan yine çok konuşulacak bir proje geliyor. Hem güçlü senaryosu hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan “Çarpıntı”, izleyicileri duygusal derinliği yüksek, sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor. Kamera arkasında deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, ön hazırlık sürecini tamamlayarak sete çıktı. Başrolü üstlenen Kerem Bürsin’in bugün ilk kez kamera karşısına geçtiği proje, daha şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.
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Güçlü anlatımı ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden ses getiren “Çarpıntı”, sosyal medyada da yankı buldu. Setten paylaşılan ilk kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.
İşte Kerem Bürsin'in Çarpıntı setinden kareleri:
“Çarpıntı”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilere sezona damgasını vuracak bir deneyim vadediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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