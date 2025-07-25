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Kerem Bürsin “Çarpıntı” ile Ekranlara Dönüyor: İlk Sahneler Çekildi!

Kerem Bürsin “Çarpıntı” ile Ekranlara Dönüyor: İlk Sahneler Çekildi!

Kerem Bursin yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 17:44

OGM Pictures’tan yine çok konuşulacak bir proje geliyor. Hem güçlü senaryosu hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan “Çarpıntı”, izleyicileri duygusal derinliği yüksek, sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor. Kamera arkasında deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, ön hazırlık sürecini tamamlayarak sete çıktı. Başrolü üstlenen Kerem Bürsin’in bugün ilk kez kamera karşısına geçtiği proje, daha şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.

Star TV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları süren, OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı” için geri sayım başladı.

Merakla beklenen yapımın çekimleri geçtiğimiz günlerde start aldı. Dizinin başrolünde yer alan Kerem Bürsin ise bugün itibarıyla sete çıkarak Aras karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti.

Güçlü anlatımı ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden ses getiren “Çarpıntı”, sosyal medyada da yankı buldu. Setten paylaşılan ilk kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Güçlü anlatımı ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden ses getiren “Çarpıntı”, sosyal medyada da yankı buldu. Setten paylaşılan ilk kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Senaryo ise usta kalemler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’ye emanet.

İşte Kerem Bürsin'in Çarpıntı setinden kareleri:

İşte Kerem Bürsin'in Çarpıntı setinden kareleri:

Dizide Kerem Bürsin’in yanı sıra Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

“Çarpıntı”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilere sezona damgasını vuracak bir deneyim vadediyor.

“Çarpıntı”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilere sezona damgasını vuracak bir deneyim vadediyor.

Peki, siz Kerem Bürsin'in Çarpıntı setindeki görüntülerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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