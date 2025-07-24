onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Güzelkoy Dizisinde Duygu Sarışın'ın Partneri Sevilen Oyuncu Oldu!

NOW'ın Güzelkoy Dizisinde Duygu Sarışın'ın Partneri Sevilen Oyuncu Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 17:32

NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezonun pek çok iddialı dizisini bünyesinde barındıran NOW, özellikle Güzelkoy dizisiyle dikkat çekiyordu. Dört kadının başrolde yer alacağı Güzelkoy'da Duygu Sarışın'ın partneri olacak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın dört kadın başrolü olan dizisi Güzelkoy, sezonun en ilgi çekici işlerinin başında geliyor.

NOW'ın dört kadın başrolü olan dizisi Güzelkoy, sezonun en ilgi çekici işlerinin başında geliyor.

Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın ve Selin Şekerci'nin başrollerde yer alacağı Güzelkoy'un yeni sezon için hazırlıkları devam ederken kadrosundaki boşluklar da dolmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş, dizinin kadın başrollerinden Duygu Sarışın'ın partnerinin belli olduğunu duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tansel Öngel, Duygu Sarışın'ın canlandıracağı Belediye Başkanı Şahika Yıldızhan Karaca'nın eşi olarak karşımıza çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tansel Öngel, Duygu Sarışın'ın canlandıracağı Belediye Başkanı Şahika Yıldızhan Karaca'nın eşi olarak karşımıza çıkacak.

Tansel Öngel'in canlandıracağı Güney, ayrıca Ada’nın babası ve eşinin aile şirketi Yıldızhan’da da yönetici olarak yer alan bir karakter olacak. Bakalım Güzelkoy'a başka hangi isimler gelecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın