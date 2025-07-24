NOW'ın Güzelkoy Dizisinde Duygu Sarışın'ın Partneri Sevilen Oyuncu Oldu!
NOW, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezonun pek çok iddialı dizisini bünyesinde barındıran NOW, özellikle Güzelkoy dizisiyle dikkat çekiyordu. Dört kadının başrolde yer alacağı Güzelkoy'da Duygu Sarışın'ın partneri olacak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın dört kadın başrolü olan dizisi Güzelkoy, sezonun en ilgi çekici işlerinin başında geliyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tansel Öngel, Duygu Sarışın'ın canlandıracağı Belediye Başkanı Şahika Yıldızhan Karaca'nın eşi olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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