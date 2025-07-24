MasterChef Yarışmacıları Nisa ve Barış'ın Samimi Yorumlaşması Aşka Yoruldu!
MasterChef 2025'te ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele eden grupta yer alan Nisa Demirer ve Barış Kaya arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Ana kadroya girebilmek için yedeklere seçilen iki yarışmacının Instagram'daki samimi yorumlaşması seyirci tarafından aşka yoruldu.
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MasterChef 2025'in yedek kadrosuna seçilen Nisa Demirer ve Barış Kaya, aşk iddialarıyla gündem oldu.
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İşte Nisa Demirer ve Barış Kaya'nın samimi yorumlaşması:
MasterChef Nisa Nur Demirer kimdir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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