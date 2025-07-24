MasterChef Yarışmacıları Nisa ve Barış'ın Samimi Yorumlaşması Aşka Yoruldu!

Nisa Nur Demirer, 24 yaşında genç ve yetenekli bir aşçıdır. Profesyonel mutfak kariyerine aşçılık eğitimiyle sağlam bir temel atmış; mezuniyetinin ardından çeşitli restoranlarda edindiği deneyimle ustalığını pekiştirmiştir. Özellikle İtalyan mutfağına tutkuyla bağlı olan Nisa Nur, şu anda bir İtalyan restoranında makarna şefi olarak görev yapmaktadır. Hem elde hem de tavada makarna hazırlama konusunda uzmanlaşmıştır; özgün reçeteleri ve el becerisiyle fark yaratmaktadır.

Mesleki yetkinliğinin yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da öne çıkan Nisa Nur Demirer, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sırasında Şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibiyle birlikte gönüllü olarak sahada yer almış, afetzedeler için yemek hazırlayarak destek olmuştur