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MasterChef Yarışmacıları Nisa ve Barış'ın Samimi Yorumlaşması Aşka Yoruldu!

MasterChef Yarışmacıları Nisa ve Barış'ın Samimi Yorumlaşması Aşka Yoruldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 12:00

MasterChef 2025'te ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele eden grupta yer alan Nisa Demirer ve Barış Kaya arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Ana kadroya girebilmek için yedeklere seçilen iki yarışmacının Instagram'daki samimi yorumlaşması seyirci tarafından aşka yoruldu.

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MasterChef 2025'in yedek kadrosuna seçilen Nisa Demirer ve Barış Kaya, aşk iddialarıyla gündem oldu.

MasterChef 2025'in yedek kadrosuna seçilen Nisa Demirer ve Barış Kaya, aşk iddialarıyla gündem oldu.

MasterChef başlar başlamaz çoğu yarışmacı birbirine yakıştırıldığı için yemekten ziyade aşk gündemi oluşuyor. İki yarışmacı arasında aşk yaşandığına dair net bir bulgu bulunmasa da dikkatli seyirciler ikilinin Instagram yorumlaşmasını görürünce sosyal medyada aşk iddiaları gündem oldu.

Nisa Demirer'in paylaşımına 'Güzelim 🫶🏻' yorumu yazan Barış Kaya, ayrıca genç yarışmacıdan 'Canım ❤️' yanıtı alıyor.

İşte Nisa Demirer ve Barış Kaya'nın samimi yorumlaşması:

İşte Nisa Demirer ve Barış Kaya'nın samimi yorumlaşması:

Peki siz bu yorumlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce seyircinin düşündüğü gibi ikili arasında aşk var mı?

MasterChef Nisa Nur Demirer kimdir?

MasterChef Nisa Nur Demirer kimdir?

Nisa Nur Demirer, 24 yaşında genç ve yetenekli bir aşçıdır. Profesyonel mutfak kariyerine aşçılık eğitimiyle sağlam bir temel atmış; mezuniyetinin ardından çeşitli restoranlarda edindiği deneyimle ustalığını pekiştirmiştir. Özellikle İtalyan mutfağına tutkuyla bağlı olan Nisa Nur, şu anda bir İtalyan restoranında makarna şefi olarak görev yapmaktadır. Hem elde hem de tavada makarna hazırlama konusunda uzmanlaşmıştır; özgün reçeteleri ve el becerisiyle fark yaratmaktadır.

Mesleki yetkinliğinin yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da öne çıkan Nisa Nur Demirer, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sırasında Şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibiyle birlikte gönüllü olarak sahada yer almış, afetzedeler için yemek hazırlayarak destek olmuştur

MasterChef Barış Kaya kimdir?

MasterChef Barış Kaya kimdir?

Barış Kaya, 30 yaşında ve İstanbul Bahçelievler’de yaşıyor. Uzmanlık alanı A La Carte mutfak olan Barış, uzun yıllardır profesyonel mutfaklarda edindiği tecrübe ve özgün sunum tarzıyla dikkat çeken bir şef. İstanbul mutfak kültürünün dinamizmini taşıyan Barış Kaya, MasterChef Türkiye 2025 serüvenine İstanbul’dan katılarak yarışmanın en iddialı isimlerinden biri haline geldi.

Programın ilk bölümlerinde sahneye çıkan Barış, hazırladığı özenli ve lezzet dolu tabağıyla şeflerin beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın övgü dolu yorumları, onun yarışmadaki potansiyelini daha ilk andan ortaya koydu. Üç şeften de “evet” alarak bir üst tura yükselen Barış Kaya, yalnızca mutfaktaki ustalığıyla değil, aynı zamanda kendine özgü duruşuyla da izleyicilerin radarına girmeye başladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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