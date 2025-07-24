Gözyaşı Kraliçesi Dizisinde Hande Erçel'in Kardeşini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olacağı Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosu tamamlanıyor. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gözyaşı Kraliçesi'nde Hande Erçel'in canlandıracağı Meyra karakterinin kardeşini oynaması için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Aşkı Hatırla ve Rüzgara Bırak'ın ardından kimyaları aşırı beğenilen Hande Erçel ve Barış Arduç, ATV'nin Gözyaşı Kraliçesi'yle geri dönüyor.
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Lorin Merhart, Gözyaşı Kraliçesi dizisinde Hande Erçel'in kardeşi olacak!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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