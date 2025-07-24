onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gözyaşı Kraliçesi Dizisinde Hande Erçel'in Kardeşini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Gözyaşı Kraliçesi Dizisinde Hande Erçel'in Kardeşini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Hande Erçel Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 10:58

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olacağı Gözyaşı Kraliçesi dizisinin kadrosu tamamlanıyor. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gözyaşı Kraliçesi'nde Hande Erçel'in canlandıracağı Meyra karakterinin kardeşini oynaması için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkı Hatırla ve Rüzgara Bırak'ın ardından kimyaları aşırı beğenilen Hande Erçel ve Barış Arduç, ATV'nin Gözyaşı Kraliçesi'yle geri dönüyor.

Aşkı Hatırla ve Rüzgara Bırak'ın ardından kimyaları aşırı beğenilen Hande Erçel ve Barış Arduç, ATV'nin Gözyaşı Kraliçesi'yle geri dönüyor.

Barış Arduç’un avukat Selim, Hande Erçel’in ise ünlü iş insanı Çetin Aksel’in torunu Meyra rolüne hayat vereceği dizi güçlü kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor.

Sanem Çelik, Berk Cankat, Şenay Gürler, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşar, Mert Denizmen, Ali Pınar, Merve Engin, Berkay Şanveren, Eda Yazıcı ve Oğuzhan Altaş'ın kadrosunda yer aldığı Gözyaşı Kraliçesi'nin yeni sezon için hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, diziye yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Lorin Merhart, Gözyaşı Kraliçesi dizisinde Hande Erçel'in kardeşi olacak!

Lorin Merhart, Gözyaşı Kraliçesi dizisinde Hande Erçel'in kardeşi olacak!

Selim ve Meyra'nın evliliğinin etrafında şekillenecek olan Gözyaşı Kraliçesi'nde Hande Erçel'in canlandıracağı Meyra karakterinin kardeşi Harun rolü için Lorin Merhart ile anlaşmaya varıldı. Bakalım Gözyaşı Kraliçesi, yeni sezonda izleyiciden nasıl yorumlar alacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın