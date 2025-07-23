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Teklifi Kabul Etti mi? Güzelkoy Dizisiyle Görüşen Mina Demirtaş'tan Haber Var!

Teklifi Kabul Etti mi? Güzelkoy Dizisiyle Görüşen Mina Demirtaş'tan Haber Var!

yerli dizi Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 20:52

NOW'ın unutulmaz dizisi Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakteriyle yıldızı parlayan Mina Demirtaş'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. Canlandırdığı karakterle ekranın aranan yüzlerinden biri haline gelen Demirtaş, son olarak Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer alacağı Güzelkoy'dan teklif almıştı. Birsen Altuntaş, Mina Demirtaş'ın bu teklife ne yanıt verdiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.

Henüz gencecikken Zeynep karakteriyle tanıdığımız Mina Demirtaş, ilk dizi deneyimiyle ağzımızı açık bırakmıştı. 2 sezon boyunca sarf ettiği performansla ekranın aranan yüzlerinden biri haline gelen Demirtaş'ın haliyle Kızıl Goncalar'ın ardından yer alacağı proje en merak edilen konuların başında geliyor.

Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer alacağı Güzelkoy dizisinden teklif aldığı bilinen Mina Demirtaş'tan sonunda haber geldi. Birsen Altuntaş, Mina Demirtaş'ın bu teklife ne yanıt verdiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mina Demirtaş'la NTC Medya arasında anlaşma sağlanamadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mina Demirtaş'la NTC Medya arasında anlaşma sağlanamadı.

Altuntaş, Mina Demirtaş'la anlaşma sağlanamadığı için yapım şirketinin genç oyuncular arasında arayışa devam ettiğini açıkladı. Bakalım Mina Demirtaş'ı bu sezon ekranda görebilecek miyiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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