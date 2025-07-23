Teklifi Kabul Etti mi? Güzelkoy Dizisiyle Görüşen Mina Demirtaş'tan Haber Var!
NOW'ın unutulmaz dizisi Kızıl Goncalar'daki Zeynep karakteriyle yıldızı parlayan Mina Demirtaş'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. Canlandırdığı karakterle ekranın aranan yüzlerinden biri haline gelen Demirtaş, son olarak Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer alacağı Güzelkoy'dan teklif almıştı. Birsen Altuntaş, Mina Demirtaş'ın bu teklife ne yanıt verdiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle hayatımıza giren Mina Demirtaş'ı artık herkes tanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mina Demirtaş'la NTC Medya arasında anlaşma sağlanamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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