Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Ünlü Oyuncu Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!
Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Show TV, yeni sezon için birbirinden iddialı dizi için harekete geçmiş ve bunlardan biri de 'Kadife Kelepçe' olmuştu. Birsen Altuntaş, Kadife Kelepçe dizisinin kadrosu için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Meri rolüne hayat veren ve diziden aniden ayrılan Şebnem Bozoklu, Kadife Kelepçe dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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