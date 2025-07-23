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Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Ünlü Oyuncu Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!

Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Ünlü Oyuncu Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 17:34

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Show TV, yeni sezon için birbirinden iddialı dizi için harekete geçmiş ve bunlardan biri de 'Kadife Kelepçe' olmuştu. Birsen Altuntaş, Kadife Kelepçe dizisinin kadrosu için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği "Kadife Kelepçe" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Seda Bakan, Uğur Güneş, Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu’nu buluşturan dizi daha şimdiden kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, kurucu yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yaptığı dizinin kadrosu için çalışmalar hala devam ederken Birsen Altuntaş, diziye iki önemli oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Meri rolüne hayat veren ve diziden aniden ayrılan Şebnem Bozoklu, Kadife Kelepçe dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Meri rolüne hayat veren ve diziden aniden ayrılan Şebnem Bozoklu, Kadife Kelepçe dizisinde!

Fakat Şebnem Bozoklu diziye tek başına gelmiyor. Bozoklu, ünlü oyuncu Devrim Yakut'la beraber diziye dahil oldu.

Şebnem Bozoklu, Seda Bakan'ın canlandıracağı Aydan’ın Fiko lakaplı çocukluk arkadaşı Fikriye'yi, Devrim Yakut ise Celil Nalçakan'ın hayat vereceği Tarık'ın ablası Hayriye’yi canlandıracak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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