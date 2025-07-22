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İptal Edilmişti Ama... Şakir Paşa Ailesi'nin Dijital Platformda Devam Edebileceği İddia Edildi

İptal Edilmişti Ama... Şakir Paşa Ailesi'nin Dijital Platformda Devam Edebileceği İddia Edildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 22:29

NOW'ın türlü talihsizlikler yaşayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ikinci sezona çok az bir zaman kala iptal edildi. İkinci sezonunu izleyemeyeceğimiz Şakir Paşa Ailesi'nin dijital platformda devam edebileceği iddia edildi.

KAYNAK: Oda TV

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NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.

NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.

Sezon boyunca sette çıkan yangından tutun da RTÜK'ün ağır cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi normal akışında devam edememiş ve sezonu zorluklarla kapatmıştı. İlk sezon yaşanan talihsizliklerin ardından ikinci sezonu merakla beklenen Şakir Paşa Ailesi'nin dizi maliyetleri nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Söz konusu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi oyuncularından duygusal veda paylaşımları gecikmezken Oda TV'nin ortaya attığı iddia seyirciyi ümitlendirdi.

Oda TV'de yer alan iddiaya göre Şakir Paşa Ailesi, dijital platforma taşınabilir.

Oda TV'de yer alan iddiaya göre Şakir Paşa Ailesi, dijital platforma taşınabilir.

Şakir Paşa Ailesi'nin yapım şirketi Medyapım, 24 milyon TL'ye yakın bölüm maliyeti nedeniyle yeni sezonu iptal edilen Şakir Paşa Ailesi dizisini Disney+ için değerlendirmeyi düşünüyor. Peki siz bu gelişmeyi nasıl buldunuz? Sizce Şakir Paşa Ailesi, dijital platformda devam etmeli mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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