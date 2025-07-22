İptal Edilmişti Ama... Şakir Paşa Ailesi'nin Dijital Platformda Devam Edebileceği İddia Edildi
NOW'ın türlü talihsizlikler yaşayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, ikinci sezona çok az bir zaman kala iptal edildi. İkinci sezonunu izleyemeyeceğimiz Şakir Paşa Ailesi'nin dijital platformda devam edebileceği iddia edildi.
KAYNAK: Oda TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın sevilen ama bir o kadar da talihsiz dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaşanan son gelişmeyle herkesi bir kez daha şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oda TV'de yer alan iddiaya göre Şakir Paşa Ailesi, dijital platforma taşınabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın