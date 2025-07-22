Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar Dizisindeki Partneri Ünlü Oyuncu Oldu!
Engin Akyürek, yeni sezonun en iddialı işlerinden Bereketli Topraklar dizisinin başrolü olmuştu. Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar dizisindeki partnerinin kim olacağı merak konusu olurken sonunda beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'in partneri oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Gülsim Ali, Engin Akyürek'le partner oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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