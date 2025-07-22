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Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar Dizisindeki Partneri Ünlü Oyuncu Oldu!

Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar Dizisindeki Partneri Ünlü Oyuncu Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 20:03

Engin Akyürek, yeni sezonun en iddialı işlerinden Bereketli Topraklar dizisinin başrolü olmuştu. Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar dizisindeki partnerinin kim olacağı merak konusu olurken sonunda beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'in partneri oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.

Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın sete çıkmasına az bir zaman kaldı.

Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Bereketli Topraklar'ın başrolünde Engin Akyürek yer alıyor. Süreç Film imzalı iddialı dizinin yeni sezonda yayında olması beklense de Engin Akyürek'in kiminle partner olacağına bir türlü karar verilememişti. Usta yazar Safa Önal’ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden uyarlanan Bereketli Topraklar dizisinin kadrosu sonunda tamamlandı. Birsen Altuntaş, Engin Akyürek'in partnerinin belli olduğunu duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Gülsim Ali, Engin Akyürek'le partner oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Gülsim Ali, Engin Akyürek'le partner oldu.

Gülsim Ali, dizide savcı Nevin karakterine hayat verecek. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin ilk kez partner olacağı Bereketli Topraklar, Adana'da çarpıcı bir aşk hikayesini ele alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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