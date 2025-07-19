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Leyla Dizisinde İzlediğimiz Sevilen Oyuncu Kıskanmak'ın Kadrosuna Dahil Oldu!

Leyla Dizisinde İzlediğimiz Sevilen Oyuncu Kıskanmak'ın Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 16:21

Temmuz ayının sonunda provalara başlanacak olan Kıskanmak dizisinin kadrosu tamamlanmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kıskanmak dizisine son olarak Leyla dizisinde izlediğimiz başarılı bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi, provalarına temmuz sonunda start veriyor.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi, provalarına temmuz sonunda start veriyor.

Ağustos ayında sete çıkması planlanan yapım, dramatik yapısı ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında yerini alacak. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür, Beril Pozam gibi isimlerin rol aldığı dizinin kadrosuna önemli bir isim daha dahil oldu.

Titizlikle hazırlıkları süren dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Leyla dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek dahil oldu.

Titizlikle hazırlıkları süren dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Leyla dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek dahil oldu.

Güzel oyuncu, hikâyede 'Şükran' karakterine hayat verecek. Şükran; diziye geçtiğimiz günlerde dahil olan Beril Pozam'ın canlandıracağı Nalan’ın yengesi, Seniha’nın geçmişteki büyük aşkı Cemil’in ise eşi olarak hikâyede önemli bir yere sahip. Bakalım kadroya başka hangi isimler dahil olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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