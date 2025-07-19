Leyla Dizisinde İzlediğimiz Sevilen Oyuncu Kıskanmak'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Temmuz ayının sonunda provalara başlanacak olan Kıskanmak dizisinin kadrosu tamamlanmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kıskanmak dizisine son olarak Leyla dizisinde izlediğimiz başarılı bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi, provalarına temmuz sonunda start veriyor.
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Titizlikle hazırlıkları süren dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Leyla dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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