Hangi Soruda Elendi? "Türk Elon Musk" Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 'Türk Elon Musk' lakaplı fenomen Fatih Yakıcı konuk oldu. Yakıcı, yarışmaya iyi başlasa da ikinci baraj sorusunda takıldı ve joker hakkını kullanmasına rağmen elendi.
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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir sosyal medya fenomeni yarıştı.
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Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Türk Elon Musk lakaplı yarışmacı, 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda epey zorlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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