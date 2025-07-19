Hangi Soruda Elendi? "Türk Elon Musk" Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!

'Türk Elon Musk' lakabıyla ünlenen Fatih Yakıcı isimli yarışmacı, gecenin en konuşulan isimlerinden oldu.

Kendisini 'Türk Elon Musk' olarak tanıtan Yakıcı 'Adımı unuttum, bana 'Türk Elon Musk' olarak hitap etmeye başladılar. Sosyal medyadan yorumlar geliyor bazen sanki ben kendimi benzetiyorum gibi ama öyle değil. İşimle ilgili video çekerken 'Türk Elon Musk' şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Madem insanlar benzetiyor ben de bu işin üstüne düştüm' dedi.