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Hangi Soruda Elendi? "Türk Elon Musk" Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!

Hangi Soruda Elendi? "Türk Elon Musk" Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı!

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 10:52

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 'Türk Elon Musk' lakaplı fenomen Fatih Yakıcı konuk oldu. Yakıcı, yarışmaya iyi başlasa da ikinci baraj sorusunda takıldı ve joker hakkını kullanmasına rağmen elendi.

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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir sosyal medya fenomeni yarıştı.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir sosyal medya fenomeni yarıştı.

'Türk Elon Musk' lakabıyla ünlenen Fatih Yakıcı isimli yarışmacı, gecenin en konuşulan isimlerinden oldu.

Kendisini 'Türk Elon Musk' olarak tanıtan Yakıcı 'Adımı unuttum, bana 'Türk Elon Musk' olarak hitap etmeye başladılar. Sosyal medyadan yorumlar geliyor bazen sanki ben kendimi benzetiyorum gibi ama öyle değil. İşimle ilgili video çekerken 'Türk Elon Musk' şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Madem insanlar benzetiyor ben de bu işin üstüne düştüm' dedi.

Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Türk Elon Musk lakaplı yarışmacı, 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda epey zorlandı.

Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Türk Elon Musk lakaplı yarışmacı, 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda epey zorlandı.

'Gary Oldman, 2017 yapımı 'En Karanlık Saat' adlı filmde kimi canlandırarak 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?' sorusunda joker hakkını kullanan Yakıcı, emin olamamasına rağmen 'C- Adolf Hitler' cevabını verdi. 

Fatih Yakıcı, ikinci baraj sorusunda yanlış yanıt verdiği için yarışmadan 5 bin TL alarak ayrıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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