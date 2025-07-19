Kendi İsteğiyle Gitti: Nur Viral, Beyaz TV'den Ayrıldığını Duyurdu!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan popüler gündüz kuşağı programı 'Hayatta Her Şey Var'ı sunan Nur Viral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Nur Viral, yaptığı paylaşımda Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.
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Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor.
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İşte Nur Viral'in Beyaz TV'den ayrılığını duyurduğu o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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