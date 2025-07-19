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Kendi İsteğiyle Gitti: Nur Viral, Beyaz TV'den Ayrıldığını Duyurdu!

Kendi İsteğiyle Gitti: Nur Viral, Beyaz TV'den Ayrıldığını Duyurdu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 09:34

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan popüler gündüz kuşağı programı 'Hayatta Her Şey Var'ı sunan Nur Viral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Nur Viral, yaptığı paylaşımda Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.

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Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor.

Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor.

Astrolojiden kadın sağlığına pek çok konuya değinilen Hayatta Her Şey Var, gündüz kuşağının popüler işleri arasında yer alıyor. Nur Viral'le özdeşleşen program 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekran molası verse de Nur Viral, yaptığı paylaşımla programın tamamen bittiğini duyurdu.

Nur Viral, Instargram hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Viral, kariyerine YouTube üzerinden devam edeceğini belirtti.

İşte Nur Viral'in Beyaz TV'den ayrılığını duyurduğu o paylaşım:

İşte Nur Viral'in Beyaz TV'den ayrılığını duyurduğu o paylaşım:

Peki, sizce Hayatta Her Şey Var yeni bir sunucuyla mı devam eder? Siz bu ani ayrılığı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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