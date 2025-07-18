MasterChef 2025 Ana Kadroya Giren 7. İsim Belli Oldu!
MasterChef Türkiye 2025, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ana kadroya katılmak için mutfakta ter döken yarışmacılar arasında bu akşam yaşanan mücadele adeta nefesleri kesti. Şeflerin kararıyla ana kadroya adını yazdıran 7. isim belli oldu!
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MasterChef Türkiye 2025'te heyecan dozu giderek artıyor! 18 Temmuz gecesi yayınlanan bölümde jüri, yarışmacılardan havuç temasını yaratıcı şekilde işlemesini istedi.
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MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren yedinci yarışmacısı Ayla oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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