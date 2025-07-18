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MasterChef 2025 Ana Kadroya Giren 7. İsim Belli Oldu!

MasterChef 2025 Ana Kadroya Giren 7. İsim Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.07.2025 - 00:48

MasterChef Türkiye 2025, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ana kadroya katılmak için mutfakta ter döken yarışmacılar arasında bu akşam yaşanan mücadele adeta nefesleri kesti. Şeflerin kararıyla ana kadroya adını yazdıran 7. isim belli oldu!

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MasterChef Türkiye 2025'te heyecan dozu giderek artıyor! 18 Temmuz gecesi yayınlanan bölümde jüri, yarışmacılardan havuç temasını yaratıcı şekilde işlemesini istedi.

MasterChef Türkiye 2025'te heyecan dozu giderek artıyor! 18 Temmuz gecesi yayınlanan bölümde jüri, yarışmacılardan havuç temasını yaratıcı şekilde işlemesini istedi.

Gecenin sonunda ise Ayla, yaptığı tabağıyla hem şefleri hem ekran başındaki izleyicileri etkiledi.

Gecenin konsepti oldukça çetin geçti: Saniyelerle yarışan yarışmacılar, şeflerin hem yaratıcı sunum hem de lezzet beklentisiyle mücadele etti. Somer SivrioğluDanilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üçlüsü, gecenin sonunda Ayla’nın tabağı için “açık ara” yorumunu yaparak ana kadroya dahil etti.

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren yedinci yarışmacısı Ayla oldu!

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren yedinci yarışmacısı Ayla oldu!

MasterChef Türkiye 2025’te ana kadroya giren son isim açıklandı: Ayla, 18 Temmuz gecesi havuçlu tabağıyla jüriyi etkileyerek ana kadroya adını yazdırdı!

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Kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar MasterChef İsveç'te 2. olmuştu. Canpunar'ın şampiyonluğu kaçırdığı anlar için:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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