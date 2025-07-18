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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 18:01

@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre, Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterlerinden Arsen Hanım’a hayat veren Gülsen Tuncer’in yıllar sonraki hali ortaya çıktı! Dizideki zarafeti ve sakin duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!

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Yıllar geçse de etkisi geçmeyen bir dizi varsa, o da kesinlikle Aşk-ı Memnu!

Yıllar geçse de etkisi geçmeyen bir dizi varsa, o da kesinlikle Aşk-ı Memnu!

Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2008-2010 yılları arasında ekranlara damga vuran bu yapım, sadece dönemin değil, Türk televizyon tarihinin de en ikonik işlerinden biri olmayı başardı. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi dev isimleri buluşturan kadrosuyla hala adından söz ettiren Aşk-ı Memnu, yayınlandığı her tekrar bölümünde reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

Final bölümüyle ekran başındakileri travmaya sürükleyen Aşk-ı Memnu yıllar sonra bile sosyal medyada TT oluyor, karakter replikleri ezberlerdeki yerini koruyor...

Bu büyük yapımda gözlerden kaçmayan ama her sahnesiyle etki bırakan bir karakter vardı: Ahsen Hanım.

Bu büyük yapımda gözlerden kaçmayan ama her sahnesiyle etki bırakan bir karakter vardı: Ahsen Hanım.

Matmazel'in arkadaşı ve Adnan Bey’in ailesine bir anlamda dış göz olan bu karaktere hayat veren isim ise usta oyuncu Gülsen Tuncer'di.

Tiyatrodan sinemaya, seslendirmeden efsane dizilere kadar pek çok alanda iz bırakan Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu sonrası da üretmeye devam etti. Dizinin ardından 2014 yılında büyük ilgi gören O Hayat Benim dizisinde “Semra” karakteriyle ekranlara döndü. Ardından 2017 yapımı Fazilet Hanım ve Kızlarında “Güzide” karakterine hayat vererek yine dikkatleri üzerine çekti.

@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre Aşk-ı Menu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in son hali ortaya çıktı.

@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre Aşk-ı Menu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in son hali ortaya çıktı.

Gülsen Tuncer’in son olarak 2022 yılında yayınlanan Hakim dizisinde rol aldığı biliniyor. Yine bir dram yapımı olan bu dizide “Semra” karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, performansıyla beğeni topladı. 

Bugün hala sanat dünyasında saygıyla anılan ve her yeni görünüşüyle nostalji rüzgarları estiren Gülsen Tuncer, zarafeti ve deneyimiyle ekranların eksilmeyen değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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