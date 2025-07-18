Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in Son Hali Ortaya Çıktı!
@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre, Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterlerinden Arsen Hanım’a hayat veren Gülsen Tuncer’in yıllar sonraki hali ortaya çıktı! Dizideki zarafeti ve sakin duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar geçse de etkisi geçmeyen bir dizi varsa, o da kesinlikle Aşk-ı Memnu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu büyük yapımda gözlerden kaçmayan ama her sahnesiyle etki bırakan bir karakter vardı: Ahsen Hanım.
@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre Aşk-ı Menu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in son hali ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın