Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Matmazel'in arkadaşı ve Adnan Bey’in ailesine bir anlamda dış göz olan bu karaktere hayat veren isim ise usta oyuncu Gülsen Tuncer'di.

Tiyatrodan sinemaya, seslendirmeden efsane dizilere kadar pek çok alanda iz bırakan Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu sonrası da üretmeye devam etti. Dizinin ardından 2014 yılında büyük ilgi gören O Hayat Benim dizisinde “Semra” karakteriyle ekranlara döndü. Ardından 2017 yapımı Fazilet Hanım ve Kızlarında “Güzide” karakterine hayat vererek yine dikkatleri üzerine çekti.