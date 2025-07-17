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Hadise'yle Yaşadığı Gerginlikle Adından Bahsettiren Seda Bakan'ın Transparan Tarzı Olay Oldu!

Hadise'yle Yaşadığı Gerginlikle Adından Bahsettiren Seda Bakan'ın Transparan Tarzı Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 22:14

Gelin Takımı filmiyle dijital platformlarda büyük beğeni toplayan Seda Bakan, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte giydiği transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti. Şıklığı ve cesur tarzıyla magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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Bir dönem yakın dostluklarıyla sık sık gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan, Esas Oğlan bir dijital projede yeniden bir araya geldi.

Bir dönem yakın dostluklarıyla sık sık gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan, Esas Oğlan bir dijital projede yeniden bir araya geldi.

İkili, 'Esas Oğlan' adlı dizi için aynı yapımda buluşmuştu. Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyayı sallayan dijital platform dizisi kimileri tarafından beğeni toplarken kimilerinin de eleştirilerine maruz kalmıştı. 

Ancak, şarkıları ve dans şovlarıyla ortalığı kasıp kavuran Hadise'nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı dizi IMDb cephesinde sınıfta kaldı.

Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu, son dönemde sosyal medyada yaşanan bazı gelişmelerle sorgulanmaya başlanmıştı.İkilinin arasındaki soğukluğun nedeni, Hadise'nin sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesiyle dikkat çekmişti. Bunun hemen ardından, Seda Bakan da Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Bu karşılıklı hamleler, ikili arasındaki dostluğun sona erdiği yönünde yorumlara yol açtmıştı.

Bir dönem aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan’ın dostluğu, son zamanlarda sessiz sedasız bir şekilde sona erdi.

Bir dönem aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan’ın dostluğu, son zamanlarda sessiz sedasız bir şekilde sona erdi.

Özellikle Seda Bakan'ın verdiği bazı röportajlarda 'samimiyetsizliklere tahammülüm yok' gibi üstü kapalı paylaşımları, takipçiler tarafından Hadise’ye gönderme olarak yorumlanmıştı. Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ise 'Ablamın yanındayım' ifadelerini kullanmıştı.

Gelin Takımı ile dijital platformları sallayan, Seda Bakan geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikteki transparan tarzıyla dikkat çekti.

Gelin Takımı ile dijital platformları sallayan, Seda Bakan geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikteki transparan tarzıyla dikkat çekti.

Seda Bakan, son dönemde merakla beklenen yeni projesiyle yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Adile Naşit’in hayatını konu alan biyografik filmde başrolü üstlenen Seda Bakan, bu kez efsanevi sanatçının hayatına hayat verecek. Oyuncunun bu anlamlı projeyle nostaljik bir karakteri canlandıracak olması hem sinemaseverlerde hem de sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Oyuncunun tarzı sosyal medyada olay oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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