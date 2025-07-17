Hadise'yle Yaşadığı Gerginlikle Adından Bahsettiren Seda Bakan'ın Transparan Tarzı Olay Oldu!
Gelin Takımı filmiyle dijital platformlarda büyük beğeni toplayan Seda Bakan, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte giydiği transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti. Şıklığı ve cesur tarzıyla magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
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Bir dönem yakın dostluklarıyla sık sık gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan, Esas Oğlan bir dijital projede yeniden bir araya geldi.
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Bir dönem aralarından su sızmayan Hadise ve Seda Bakan’ın dostluğu, son zamanlarda sessiz sedasız bir şekilde sona erdi.
Gelin Takımı ile dijital platformları sallayan, Seda Bakan geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikteki transparan tarzıyla dikkat çekti.
Gelen tepkilerden bahsetmiştik:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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