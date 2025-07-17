Yeni Sezon İçin Gün Sayan Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Yönetmen ve Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ekranlardaki başarısını sürdürürken, yeni sezon öncesi önemli değişikliklerle gündeme geldi. Üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, bu kez yönetmen koltuğunda ve oyuncu kadrosunda yaptığı hamlelerle heyecanı yükseltti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2025-2026 sezonunda dizinin yönetmenliğini daha önce “Kızıl Goncalar” gibi başarılı yapımlarda imzası bulunan yönetmen devraldı. Ayrıca kadroya “Yasak Elma”da tanınan ve beğenilen performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu dahil oldu!
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti son sezonuyla ekranlara damga vuran bir kapanış yapmıştı.
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül Cuma akşamı 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosu da yeni sezonda sürpriz isimlerle genişliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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