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Yeni Sezon İçin Gün Sayan Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Yönetmen ve Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Yeni Sezon İçin Gün Sayan Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Yönetmen ve Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 20:22

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ekranlardaki başarısını sürdürürken, yeni sezon öncesi önemli değişikliklerle gündeme geldi. Üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, bu kez yönetmen koltuğunda ve oyuncu kadrosunda yaptığı hamlelerle heyecanı yükseltti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2025-2026 sezonunda dizinin yönetmenliğini daha önce “Kızıl Goncalargibi başarılı yapımlarda imzası bulunan yönetmen devraldı. Ayrıca kadroya “Yasak Elma”da tanınan ve beğenilen performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu dahil oldu!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti son sezonuyla ekranlara damga vuran bir kapanış yapmıştı.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti son sezonuyla ekranlara damga vuran bir kapanış yapmıştı.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, üç yıldır ekranlarda olmasına rağmen her sezon artan reytingleriyle başarısını katlamaya devam ediyor. 

Yeni sezonuyla da şimdiden izleyicide büyük heyecan yaratan dizi, sürükleyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle ilgi çekiyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül Cuma akşamı 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 12 Eylül Cuma akşamı 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon önemli bir güncelleme geldi: Yönetmen koltuğuna, daha önce “Kızıl Goncalar” dizisini başarıyla yöneten Özgür Sevimli oturdu. Daha önce dizinin yönetmenliğini üstlenen Aydın Bulut ise yeni projeler için yola çıktı. 

Diziye daha önce Kızıl Goncalar kadrosunun efsane isimlerinden Erkan Avcı'nın katıldığı öğrenilmişti ve büyük heyecan yaratmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosu da yeni sezonda sürpriz isimlerle genişliyor.

Dizinin oyuncu kadrosu da yeni sezonda sürpriz isimlerle genişliyor.

Yasak Elma”da canlandırdığı “Emir” karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Serkan Rutkay Ayıköz, Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Ayıköz, dizide Asude’nin yeğeni Asil karakteriyle hikayeye taze bir soluk getirecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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