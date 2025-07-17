Yapay Zeka ile Cinsiyetini Değiştirdi: Kadın Halini Paylaşan Murat Cemcir'den Dikkat Çeken Sözler!
Türk komedi dünyasının sevilen ismi Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural’la yeniden bir arada projede yer alıp almayacağına dair soruya verdiği esprili yanıtla magazin gündemini sallamıştı. “Bir günlüğüne kadın olurum belki!” diyerek dikkat çeken Cemcir, bu kez de bu sözünü sosyal medyada yapay zeka desteğiyle gerçeğe dönüştürdü! Kadın halini paylaşan isim görenleri şaşırttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının en samimi ve sevilen oyuncularından biri olan Murat Cemcir, oyunculuk tarzı ve doğal performansıyla kısa sürede milyonların kalbini kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yer aldıkları dizi ve filmlerle birlikte "ayrılmaz ikili" olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir şimdilerde aralarındaki küslük ve birbirleri hakkında yaptıkları yorumlarla konuşuluyor.
Son olarak, yapay zeka teknolojisiyle kadın versiyonunu paylaşan Murat Cemcir o kareyle sosyal medyayı salladı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın