Yapay Zeka ile Cinsiyetini Değiştirdi: Kadın Halini Paylaşan Murat Cemcir'den Dikkat Çeken Sözler!

Türk komedi sahnesinin sevilen ikilisi Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın dostluğu, yıllarca örnek gösterilenlerden biri oldu. Ancak ikilinin arasındaki dostluk, son birkaç yılda yaşanan bazı anlaşmazlıklarla zorlu bir sürece girdi. Magazin dünyasında sık sık “küstüler mi”, “araları bozuk mu?” soruları gündeme geldi.

İkilinin ortak projelerinden sonra başlayan soğukluk, özellikle sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve nadiren yan yana görünmeleriyle dedikoduları alevlendirdi. Şimdilerde ise birbirlerinin ağızlarını almaya bile çekinir oldular...