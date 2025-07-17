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Yapay Zeka ile Cinsiyetini Değiştirdi: Kadın Halini Paylaşan Murat Cemcir'den Dikkat Çeken Sözler!

Yapay Zeka ile Cinsiyetini Değiştirdi: Kadın Halini Paylaşan Murat Cemcir'den Dikkat Çeken Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 19:27

Türk komedi dünyasının sevilen ismi Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural’la yeniden bir arada projede yer alıp almayacağına dair soruya verdiği esprili yanıtla magazin gündemini sallamıştı. “Bir günlüğüne kadın olurum belki!” diyerek dikkat çeken Cemcir, bu kez de bu sözünü sosyal medyada yapay zeka desteğiyle gerçeğe dönüştürdü! Kadın halini paylaşan isim görenleri şaşırttı!

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en samimi ve sevilen oyuncularından biri olan Murat Cemcir, oyunculuk tarzı ve doğal performansıyla kısa sürede milyonların kalbini kazandı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en samimi ve sevilen oyuncularından biri olan Murat Cemcir, oyunculuk tarzı ve doğal performansıyla kısa sürede milyonların kalbini kazandı.

Özellikle Kardeş Payıİşler Güçler ve Çalgı Çengi gibi projelerdeki rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Cemcir, komedi alanında adından bahsettirmeye devam ediyor.. 2025 yılına kadar aktif olarak birçok projede yer alan ve sahnede de güçlü performanslar sergileyen Cemcir, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin dünyasında merak edilen isimler arasında.

Yer aldıkları dizi ve filmlerle birlikte "ayrılmaz ikili" olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir şimdilerde aralarındaki küslük ve birbirleri hakkında yaptıkları yorumlarla konuşuluyor.

Yer aldıkları dizi ve filmlerle birlikte "ayrılmaz ikili" olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir şimdilerde aralarındaki küslük ve birbirleri hakkında yaptıkları yorumlarla konuşuluyor.

Türk komedi sahnesinin sevilen ikilisi Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın dostluğu, yıllarca örnek gösterilenlerden biri oldu. Ancak ikilinin arasındaki dostluk, son birkaç yılda yaşanan bazı anlaşmazlıklarla zorlu bir sürece girdi. Magazin dünyasında sık sık “küstüler mi”, “araları bozuk mu?” soruları gündeme geldi.

İkilinin ortak projelerinden sonra başlayan soğukluk, özellikle sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve nadiren yan yana görünmeleriyle dedikoduları alevlendirdi. Şimdilerde ise birbirlerinin ağızlarını almaya bile çekinir oldular...

Son olarak, yapay zeka teknolojisiyle kadın versiyonunu paylaşan Murat Cemcir o kareyle sosyal medyayı salladı!

Son olarak, yapay zeka teknolojisiyle kadın versiyonunu paylaşan Murat Cemcir o kareyle sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kural'la iligili “Bir proje sizi tekrar bir araya getirir mi?” sorusuna verdiği  “Yok. Bir günlüğüne kadın olururum belki!” diyerek cevap veren Murat Cemcir bu sefer adından kadın haliyle bahsettirdi!

Sık sık sosyal medyada mizah dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Murat Cemcir bu kez de yapay zekayı kullanarak dikkatleri üzerine çekti! O pozun altına 'Kadın olsam mı? Nasılım? Yapay zeka ile ilk temas' notunu düşen isim sosyal medyada ilgi çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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