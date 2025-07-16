Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı

Türk müziğinin enerjik ismi, Athena’nın solisti ve “O Ses Türkiye” jürisi Gökhan Özoğuz, hayatını 2012’de reklamcı Melis Ülken ile birleştirerek magazin gündemine yerleşmişti.

Ancak her ne kadar göz önünde olmasalar da, evliliklerinin perde arkasında zamanla mesafeler yaşandığı konuşuluyordu. Sessiz sedasız sona eren 13 yıllık evlilikle ilgili herhangi bir skandal ya da kriz yaşanmasa da, kulislerde yoğun iş temposu, farklılaşan yaşam tarzları ve iletişim kopukluğu gibi nedenlerin ayrılığı getirdiği iddia edilmişti.

İkili çocuklarının mutluluğunu ön planda tutarak medeni bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı. Gökhan Özoğuz’un boşanma sonrası inzivaya çekildiği, Melis Ülken’in ise çocuklarla İstanbul’da yaşamına devam ettiği söylenmişti.