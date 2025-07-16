Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı
Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları yeniden alev aldı! Athena konserine katılan Farah’ın, gecenin sonunda gizemli bir şekilde mal kabul kapısından çıkması sosyal medyada gündem olurken, @gossippastanew isimli magazin hesabının paylaştığı karelerde, ikilinin Londra’da birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.
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Athena’nın karizmatik solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sahnesiyle değil, özel hayatıyla gündemde!
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Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Gökhan Özoğuz, sahnede yine fırtına gibi eserken, locadaki bir isim dikkatlerden kaçmadı: Farah Zeynep Abdullah!
Geçtiğimiz ay Gökhan Özoğuz'un konserine katılan Farah Zeynep'in kameralardan kaçışının ardından sonunda ikili bir arada görüntülendi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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