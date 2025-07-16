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Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı

Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 14:53

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları yeniden alev aldı! Athena konserine katılan Farah’ın, gecenin sonunda gizemli bir şekilde mal kabul kapısından çıkması sosyal medyada gündem olurken, @gossippastanew isimli magazin hesabının paylaştığı karelerde, ikilinin Londra’da birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

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Athena’nın karizmatik solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sahnesiyle değil, özel hayatıyla gündemde!

Athena’nın karizmatik solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sahnesiyle değil, özel hayatıyla gündemde!

Türk müziğinin enerjik ismi, Athena’nın solisti ve “O Ses Türkiye” jürisi Gökhan Özoğuz, hayatını 2012’de reklamcı Melis Ülken ile birleştirerek magazin gündemine yerleşmişti.

Ancak her ne kadar göz önünde olmasalar da, evliliklerinin perde arkasında zamanla mesafeler yaşandığı konuşuluyordu. Sessiz sedasız sona eren 13 yıllık evlilikle ilgili herhangi bir skandal ya da kriz yaşanmasa da, kulislerde yoğun iş temposu, farklılaşan yaşam tarzları ve iletişim kopukluğu gibi nedenlerin ayrılığı getirdiği iddia edilmişti.

İkili çocuklarının mutluluğunu ön planda tutarak medeni bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı. Gökhan Özoğuz’un boşanma sonrası inzivaya çekildiği, Melis Ülken’in ise çocuklarla İstanbul’da yaşamına devam ettiği söylenmişti.

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Gökhan Özoğuz, sahnede yine fırtına gibi eserken, locadaki bir isim dikkatlerden kaçmadı: Farah Zeynep Abdullah!

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Gökhan Özoğuz, sahnede yine fırtına gibi eserken, locadaki bir isim dikkatlerden kaçmadı: Farah Zeynep Abdullah!

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un adları ilk kez aşk söylentileriyle anıldığında, magazin dünyası adeta karıştı! Gökhan Özoğuz’un 13 yıllık evliliğini sonlandırmasının hemen ardından, Farah Zeynep’in de aynı dönemde Londra’da bulunması dikkatleri ikilinin üzerine çekti. Sosyal medyada “yeni bir aşk mı doğuyor?” soruları dolaşırken, Gökhan bu iddialara esprili ama net bir şekilde yanıt verdi. “Romantik komedi çekiyoruz galiba, haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah’a başrolü vermiş!” diyerek çıkan dedikodulara mizahla yaklaşan Gökhan, söylentilerin asılsız olduğunu kesin bir dille reddetmişti.

Geçtiğimiz ay Gökhan Özoğuz'un konserine katılan Farah Zeynep'in kameralardan kaçışının ardından sonunda ikili bir arada görüntülendi!

Geçtiğimiz ay Gökhan Özoğuz'un konserine katılan Farah Zeynep'in kameralardan kaçışının ardından sonunda ikili bir arada görüntülendi!

Farah Zeynep Abdullah, Athena konserine gittiği gece, sadece locadan alkışladığı anlarla değil, konser sonrası çıkışıyla da olay oldu! Gecenin sonunda kulis kapısından değil, doğrudan mal kabul kapısından çıkış yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu detay, magazin kulislerini de harekete geçirirken ikili daha fazla objektiflerden kaçamadı.

@gossippastanew isimli hesaba gelen karelerde ikilinin Lonra'da birlikte olduğu iddia edilidi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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