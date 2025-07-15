Eski Eşi ve Çocuklarıyla Bir Araya Gelen Gülben Ergen ve Ailesine Seren Serengil'den Tatsız Gönderme!
Magazin dünyasının sevilen yüzlerinden Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçirdiği keyifli anları “Baba Bodrum’da” notuyla takipçileriyle paylaştı. Samimi kareler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplarken, bu mutluluk dolu anlara çok geçmeden gölge düşüren bir gelişme yaşandı. Gülben Ergen’in yıllardır süren polemiklerle gündeme gelen ezeli rakibi Seren Serengil, yaptığı “goril ailesi” paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Herkesin aklında ise tek bir soru var: Bu gönderme kimeydi?
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Uzun yıllardır Türk magazin gündeminin vazgeçilmez yüzlerinden biri olan Gülben Ergen, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sürekli ilgi odağı oluyor.
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Ancak yıllardır devam eden bir tartışma var ki, magazin sayfalarından hiç eksik olmuyor. Gülben Ergen’in adı, Seren Serengil ile yaşanan polemiklerle sık sık yan yana anılıyor.
Birbirlerinin özel hayatları, paylaşımları ve fiziksel özelliklerine kadar birçok konuda yorumlarını esirgemeyen ikili mahkemelik olmuştu.
Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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