Eski Eşi ve Çocuklarıyla Bir Araya Gelen Gülben Ergen ve Ailesine Seren Serengil'den Tatsız Gönderme!

'Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında ne yaşanmıştı?' derseniz size şöyle kısa bir özet geçelim...

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki polemik, yıllardır devam ediyor. İkilinin arasındaki gerginlik, 1990'ların başlarına kadar uzanıyor. O dönemde Seren Serengil, sahnelerde boy gösterirken, Gülben Ergen de mankenlik yapıyordu. Seren'in annesi Nevin Teoman, Gülben'i sahneye çıkması için teşvik etti ve bu, Gülben'in müzik kariyerinin başlangıcını oluşturdu. Ancak zamanla aralarındaki dostluk, rekabete ve kıskançlığa dönüştü.

Seren Serengil, Gülben Ergen'in kendisinin eski sevgilisi Ali Yıldırım'ın kardeşiyle ilişki yaşadığını iddia etti. Bu durum, Seren'in Gülben'e olan öfkesini artırdı.

Derken Seren Serengil'in Gülben Ergen'e yaptığı göndermeler o gün bugündür bir an olsun bitmedi.