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Eski Eşi ve Çocuklarıyla Bir Araya Gelen Gülben Ergen ve Ailesine Seren Serengil'den Tatsız Gönderme!

Eski Eşi ve Çocuklarıyla Bir Araya Gelen Gülben Ergen ve Ailesine Seren Serengil'den Tatsız Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 14:50

Magazin dünyasının sevilen yüzlerinden Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da geçirdiği keyifli anları “Baba Bodrum’da” notuyla takipçileriyle paylaştı. Samimi kareler kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplarken, bu mutluluk dolu anlara çok geçmeden gölge düşüren bir gelişme yaşandı. Gülben Ergen’in yıllardır süren polemiklerle gündeme gelen ezeli rakibi Seren Serengil, yaptığı “goril ailesi” paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Herkesin aklında ise tek bir soru var: Bu gönderme kimeydi?

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Uzun yıllardır Türk magazin gündeminin vazgeçilmez yüzlerinden biri olan Gülben Ergen, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sürekli ilgi odağı oluyor.

Uzun yıllardır Türk magazin gündeminin vazgeçilmez yüzlerinden biri olan Gülben Ergen, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sürekli ilgi odağı oluyor.

İlk evliliğini 1999 yılında iş insanı Mustafa Erdoğan ile yapan Gülben Ergen’in, bu evlilikten üç çocuğu oldu: Atlas, Ares ve Güney. Ancak çift, 2018 yılında boşanma kararı aldı. Ardından 2019 yılında ikinci evliliğini iş insanı Erkan Çelik ile gerçekleştiren Ergen, bu birlikteliğini de 2022’de sonlandırdı. Üç çocuk annesi Gülben Ergen, özel hayatında çocuklarıyla geçirdiği zamalarla dikkat çekiyor.

Ancak yıllardır devam eden bir tartışma var ki, magazin sayfalarından hiç eksik olmuyor. Gülben Ergen’in adı, Seren Serengil ile yaşanan polemiklerle sık sık yan yana anılıyor.

Ancak yıllardır devam eden bir tartışma var ki, magazin sayfalarından hiç eksik olmuyor. Gülben Ergen’in adı, Seren Serengil ile yaşanan polemiklerle sık sık yan yana anılıyor.

'Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında ne yaşanmıştı?' derseniz size şöyle kısa bir özet geçelim...

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki polemik, yıllardır devam ediyor. İkilinin arasındaki gerginlik, 1990'ların başlarına kadar uzanıyor. O dönemde Seren Serengil, sahnelerde boy gösterirken, Gülben Ergen de mankenlik yapıyordu. Seren'in annesi Nevin Teoman, Gülben'i sahneye çıkması için teşvik etti ve bu, Gülben'in müzik kariyerinin başlangıcını oluşturdu. Ancak zamanla aralarındaki dostluk, rekabete ve kıskançlığa dönüştü.

Seren Serengil, Gülben Ergen'in kendisinin eski sevgilisi Ali Yıldırım'ın kardeşiyle ilişki yaşadığını iddia etti. Bu durum, Seren'in Gülben'e olan öfkesini artırdı.

Derken Seren Serengil'in Gülben Ergen'e yaptığı göndermeler o gün bugündür bir an olsun bitmedi.

Birbirlerinin özel hayatları, paylaşımları ve fiziksel özelliklerine kadar birçok konuda yorumlarını esirgemeyen ikili mahkemelik olmuştu.

Birbirlerinin özel hayatları, paylaşımları ve fiziksel özelliklerine kadar birçok konuda yorumlarını esirgemeyen ikili mahkemelik olmuştu.

Magazin gündeminin sevilen ismi Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum’da bir araya gelerek sosyal medyada adeta kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Ergen, “Baba Bodrum’da” notuyla yayınladığı videoda, boşanmanın ardından bile çocukları için kurdukları sağlam aile ilişkilerini gözler önüne serdi.

Çok geçmeden Gülben Ergen'in ezeli düşmeni Seren Serengil'den gönderme olduğu düşünülen bir paylaşım geldi!

Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi!

Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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