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Çocukluk Arkadaşı Çıktılar: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un Torunuyla Evleniyor!

Çocukluk Arkadaşı Çıktılar: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un Torunuyla Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 13:10

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Sitare Akbaş, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisindeki Birgül rolüyle kariyerinde zirveye ulaşırken, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sitare Akbaş meslektaşı Cengiz Orhonlu ile yaşadığı büyük aşkla adından bahsettiriyor. Bodrum’da görüntülenen romantik anlar, ardından gelen sürpriz nişan derken, gözler şimdi 3 Ağustos’taki yaz düğününe çevrildi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ekranların zarif ve yetenekli yüzü Sitare Akbaş, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi!

Ekranların zarif ve yetenekli yüzü Sitare Akbaş, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi!

Oyunculuğa henüz genç yaşlarda adım atan Sitare, kariyer yolculuğunda yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek bugünlere geldi. Son olarak rol aldığı “Kızıl Goncalar” dizisindeki Birgül karakteriyle adından bahsettiren,  hem güçlü duruşu hem de göz dolduran performansıyla izleyiciden tam not alan Sitare Akbaş, magazin dünyasının da radarına girdi!

İlk kez 2005 yılında “Beşinci Boyut” dizisiyle ekranlara adım atan Sitare, “Akasya Durağı”nda canlandırdığı Zeyno karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.

İlk kez 2005 yılında “Beşinci Boyut” dizisiyle ekranlara adım atan Sitare, “Akasya Durağı”nda canlandırdığı Zeyno karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.

Ardından 'Sen Çal Kapımı”, “Ramogibi sevilen yapımlarda boy göstererek oyunculuğunu sağlam temeller üzerine kurdu. Her projede farklı bir karaktere hayat veren Sitare, NOW TV’de yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisinde canlandırdığı Birgül Tezel karakteriyle yeniden parladı.

Özel hayatıyla magazin manşetlerinde görmeye alışık olmadığımız Akbaş geçmişte Murat Dalkılıç'la aşk yaşamıştı.

Set aşkı magazinde artık klasikleşti ama Sitare Akbaş için durum biraz daha özel! Güzel isim uzun süredir meslektaşı Cengiz Orhonlu'yla yaşadığı birliktelikle konuşuluyordu.

Set aşkı magazinde artık klasikleşti ama Sitare Akbaş için durum biraz daha özel! Güzel isim uzun süredir meslektaşı Cengiz Orhonlu'yla yaşadığı birliktelikle konuşuluyordu.

Ekranlarda sergilediği oyunculuğuyla gönülleri fetheden Sitare Akbaş, bu kez kalbini açtığı aşkla gündemde! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir devam eden birliktelikleriyle bilinen, çocukluk arkadaşı olan Akbaş ve oyuncu meslektaşı Cengiz Orhonlu, ilişkilerini nişanla taçlandırdı.

Çift, kısa bir süre önce aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreniyle ilişkilerini resmileştirdi. Sitare Akbaş, meslektaşı ve Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nişanlandı. İkinin 3 Ağustos günü İstanbul'da evleneceği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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