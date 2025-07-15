Çocukluk Arkadaşı Çıktılar: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un Torunuyla Evleniyor!

Ekranlarda sergilediği oyunculuğuyla gönülleri fetheden Sitare Akbaş, bu kez kalbini açtığı aşkla gündemde! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir devam eden birliktelikleriyle bilinen, çocukluk arkadaşı olan Akbaş ve oyuncu meslektaşı Cengiz Orhonlu, ilişkilerini nişanla taçlandırdı.

Çift, kısa bir süre önce aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreniyle ilişkilerini resmileştirdi. Sitare Akbaş, meslektaşı ve Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nişanlandı. İkinin 3 Ağustos günü İstanbul'da evleneceği öğrenildi.