Çocukluk Arkadaşı Çıktılar: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş, Kamuran Akkor'un Torunuyla Evleniyor!
Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Sitare Akbaş, son olarak “Kızıl Goncalar” dizisindeki Birgül rolüyle kariyerinde zirveye ulaşırken, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sitare Akbaş meslektaşı Cengiz Orhonlu ile yaşadığı büyük aşkla adından bahsettiriyor. Bodrum’da görüntülenen romantik anlar, ardından gelen sürpriz nişan derken, gözler şimdi 3 Ağustos’taki yaz düğününe çevrildi!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların zarif ve yetenekli yüzü Sitare Akbaş, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi!
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İlk kez 2005 yılında “Beşinci Boyut” dizisiyle ekranlara adım atan Sitare, “Akasya Durağı”nda canlandırdığı Zeyno karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti.
Set aşkı magazinde artık klasikleşti ama Sitare Akbaş için durum biraz daha özel! Güzel isim uzun süredir meslektaşı Cengiz Orhonlu'yla yaşadığı birliktelikle konuşuluyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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