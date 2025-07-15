Sevdalı İsimli Teknesiyle Maviliklere Açılan Ata Demirer 30 Kilo Vermesinin Ardından Kameralara Yakalandı!

Ata Demirer kilo vermeyi kafasına koydu ve tam anlamıyla hayatını değiştirdi! Ünlü komedyen, katıldığı “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programında kısa sürede tam 30 kilo verdiğini ve yıllarca diyetisyenlerle çalıştığını ancak sürdürülebilir bir düzen kuramadığını belirtmişti. Demirer, bu kez işi kendi kontrolüne almış. Günlük yürüyüşünü ihmal etmemiş, günde 10 bin adım atmaya özen göstermiş ve özellikle öğle ve akşam yemeklerinden ekmeği tamamen çıkarmış. “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne gibiydi” diyerek bu seferki farkın tamamen iradeye ve istikrara dayandığını vurgulamıştı.

Ünlü oyuncu, zayıflamasının ardından soluğu Ege’nin turkuaz sularında aldı. “Sevdalı” isimli teknesiyle derin maviliklerin tadını çıkaran Demirer, tatil keyfini tam anlamıyla doya doya yaşadı.