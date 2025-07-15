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Sevdalı İsimli Teknesiyle Maviliklere Açılan Ata Demirer 30 Kilo Vermesinin Ardından Kameralara Yakalandı!

Sevdalı İsimli Teknesiyle Maviliklere Açılan Ata Demirer 30 Kilo Vermesinin Ardından Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 12:31

Ata Demirer, kısa sürede verdiği 30 kilo ile adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Diyetisyenlerle yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kendi iradesiyle, günlük yürüyüşler ve öğünlerinden ekmeği çıkararak sağlıklı ve kalıcı bir zayıflama süreci geçiren ünlü oyuncu, şimdi de tatil keyfiyle gündemde. Ege’nin turkuaz sularında “Sevdalı” isimli teknesiyle huzurun tadını çıkaran Demirer, Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına takıldı!

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Türk mizahının en sevilen yüzlerinden biri olan Ata Demirer, hem sahne şovlarıyla hem de dizi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk mizahının en sevilen yüzlerinden biri olan Ata Demirer, hem sahne şovlarıyla hem de dizi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sadece komedi değil, müzik ve oyunculukta da farkını konuşturan Demirer, hem güldürüyor hem mest ediyor. Üstelik sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin sayfalarının baş köşesinden inmiyor. Gazino sahnesinden dijital platformlara  karşımıza çıkmaya devam eden Demirer'in paylaşımları da dikkat çekiyor.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle kutlarken yeni aşkını da cümle aleme göstermişti.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle kutlarken yeni aşkını da cümle aleme göstermişti.

Doğum günü pastasında annesi ve kardeşiyle birlikte poz veren Demirer’in elini tutan isim, uzun süredir birlikte olduğu Dilara Alemdar’dı. Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Alemdar, çiftin aşkını gözler önüne seren o anlarla sosyal medya gündemine yerleşmişti.

 Aynı akşam Cihangir’de el ele görüntülenen ikili, magazin muhabirlerinin sorularına sessiz kalsa da, kısa sürede magazin manşetlerine damga vurmuştu.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalanan Ata Demirer 30 kilo vermesinin ardından tatilde kameralara yakalandı.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalanan Ata Demirer 30 kilo vermesinin ardından tatilde kameralara yakalandı.

Ata Demirer kilo vermeyi kafasına koydu ve tam anlamıyla hayatını değiştirdi! Ünlü komedyen, katıldığı “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programında kısa sürede tam 30 kilo verdiğini ve yıllarca diyetisyenlerle çalıştığını ancak sürdürülebilir bir düzen kuramadığını belirtmişti. Demirer, bu kez işi kendi kontrolüne almış. Günlük yürüyüşünü ihmal etmemiş, günde 10 bin adım atmaya özen göstermiş ve özellikle öğle ve akşam yemeklerinden ekmeği tamamen çıkarmış. “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne gibiydi” diyerek bu seferki farkın tamamen iradeye ve istikrara dayandığını vurgulamıştı.

Ünlü oyuncu, zayıflamasının ardından soluğu Ege’nin turkuaz sularında aldı. “Sevdalı” isimli teknesiyle derin maviliklerin tadını çıkaran Demirer, tatil keyfini tam anlamıyla doya doya yaşadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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