Sevdalı İsimli Teknesiyle Maviliklere Açılan Ata Demirer 30 Kilo Vermesinin Ardından Kameralara Yakalandı!
Ata Demirer, kısa sürede verdiği 30 kilo ile adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Diyetisyenlerle yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kendi iradesiyle, günlük yürüyüşler ve öğünlerinden ekmeği çıkararak sağlıklı ve kalıcı bir zayıflama süreci geçiren ünlü oyuncu, şimdi de tatil keyfiyle gündemde. Ege’nin turkuaz sularında “Sevdalı” isimli teknesiyle huzurun tadını çıkaran Demirer, Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına takıldı!
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Türk mizahının en sevilen yüzlerinden biri olan Ata Demirer, hem sahne şovlarıyla hem de dizi projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle kutlarken yeni aşkını da cümle aleme göstermişti.
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalanan Ata Demirer 30 kilo vermesinin ardından tatilde kameralara yakalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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