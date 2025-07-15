Rapçi Azealia Banks, Eski UFC Şampiyonu Conor McGregor’un Kendisine Attığı Çıplak Pozları İfşaladı!
2025 yazı magazin dünyasına fırtına gibi bir haberle giriş yaptı! ABD’li çılgın rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor'un kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini iddia etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Conor McGregor deyince akla artık sadece ringlerde fırtına gibi esmesi değil; sürekli gündem olan skandallar da geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz 2025’in bomba haberi, Azealia Banks’in X hesabından yaptığı ifşa ile patladı!
Amerikalı rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz günü sosyal medyada Conor McGregor’un kendisine izinsiz “çıplak fotoğraflar” gönderdiğini iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın