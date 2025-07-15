onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Rapçi Azealia Banks, Eski UFC Şampiyonu Conor McGregor’un Kendisine Attığı Çıplak Pozları İfşaladı!

Rapçi Azealia Banks, Eski UFC Şampiyonu Conor McGregor’un Kendisine Attığı Çıplak Pozları İfşaladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 10:46

2025 yazı magazin dünyasına fırtına gibi bir haberle giriş yaptı! ABD’li çılgın rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor'un kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini iddia etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Conor McGregor deyince akla artık sadece ringlerde fırtına gibi esmesi değil; sürekli gündem olan skandallar da geliyor.

Conor McGregor deyince akla artık sadece ringlerde fırtına gibi esmesi değil; sürekli gündem olan skandallar da geliyor.

Bir zamanlar UFC’nin en çok konuşulan ismi olan Conor McGregor, bu kez ring değil, DM kutusu üzerinden gündeme oturdu! Skandallarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekleyen eski UFC şampiyonu, rapçi Azealia Banks ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyanın diline düştü.

Temmuz 2025’in bomba haberi, Azealia Banks’in X hesabından yaptığı ifşa ile patladı!

Temmuz 2025’in bomba haberi, Azealia Banks’in X hesabından yaptığı ifşa ile patladı!

Ünlü rapçi, McGregor’un kendisine istenmeyen özel fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü ve bu iddialarını görsellerle destekleyerek 'Bu tacizdir!' diyerek milyonların önünde ifşaladı.

Bu açıklama sonrası herkesin gözü McGregor’a çevrildi. Ancak kendisi haberlerin patlamasının ardından başka bir kadınla sahilde dudak dudağa yakalandı!

McGregor’un geçmişine baktığımızda, bu onun ilk skandalı değil! 2018’de Dublin’de bir kadının cinsel saldırı suçlamasıyla açtığı davada 250 bin euro tazminat ödemişti. 2023’te Miami’de NBA Finalleri sırasında bir kadına saldırdığı iddiası da manşetlere yerleşmişti.

Amerikalı rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz günü sosyal medyada Conor McGregor’un kendisine izinsiz “çıplak fotoğraflar” gönderdiğini iddia etti.

Amerikalı rapçi Azealia Banks, 14 Temmuz günü sosyal medyada Conor McGregor’un kendisine izinsiz “çıplak fotoğraflar” gönderdiğini iddia etti.

Paylaştığı mesajda hem fotoğraf hem de McGregor’a ait olduğu iddia edilen tehditkar ifadeler yer alıyordu. Azealia, “Bu haram! Üstelik bu adam İrlanda cumhurbaşkanı mı olacak? Hangi ülkede bu normal?” diyerek isyan etti.

Banks, o pozları X hesabında paylaştı. McGregor'ın çıplak poz verdiği o kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak Conor, tüm bu iddiaların ardından “Happy Birthday to Me!” notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın