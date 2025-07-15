Rapçi Azealia Banks, Eski UFC Şampiyonu Conor McGregor’un Kendisine Attığı Çıplak Pozları İfşaladı!

Paylaştığı mesajda hem fotoğraf hem de McGregor’a ait olduğu iddia edilen tehditkar ifadeler yer alıyordu. Azealia, “Bu haram! Üstelik bu adam İrlanda cumhurbaşkanı mı olacak? Hangi ülkede bu normal?” diyerek isyan etti.

Banks, o pozları X hesabında paylaştı. McGregor'ın çıplak poz verdiği o kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak Conor, tüm bu iddiaların ardından “Happy Birthday to Me!” notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu!