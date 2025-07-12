Ülkeye Döndü: "İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Verdiği Yanıtıyla Tepki Çeken Can Yaman'dan Bayrak Paylaşımı!
Can Yaman yine yaptı yapacağını! “İtalya mı Türkiye mi?” sorusuna büyük bir özgüvenle “İtalya” cevabını verip sosyal medyanın tepkisini üzerine çeken oyuncu, bu çıkışın ardından İstanbul’a döndü. Herkesin 'Türkiye'yi sildi' dediği Can Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı bayrak paylaşımı ise dikkat çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Yaman bir dönem Türkiye’de dizilerin aranan yüzüydü, şimdi ise Avrupa sokaklarında izdihama yol açıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak son zamanlarda Türkiye'deki hayranlarını oldukça kıran bir açıklamayla gündeme geldi.
Şimdilerde yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Can Yaman, Türkiye'ye döndü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın