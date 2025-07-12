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Ülkeye Döndü: "İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Verdiği Yanıtıyla Tepki Çeken Can Yaman'dan Bayrak Paylaşımı!

Ülkeye Döndü: "İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Verdiği Yanıtıyla Tepki Çeken Can Yaman'dan Bayrak Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 23:43

Can Yaman yine yaptı yapacağını! “İtalya mı Türkiye mi?” sorusuna büyük bir özgüvenle “İtalya” cevabını verip sosyal medyanın tepkisini üzerine çeken oyuncu, bu çıkışın ardından İstanbul’a döndü. Herkesin 'Türkiye'yi sildi' dediği Can Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı bayrak paylaşımı ise dikkat çekti!

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Can Yaman bir dönem Türkiye’de dizilerin aranan yüzüydü, şimdi ise Avrupa sokaklarında izdihama yol açıyor!

Can Yaman bir dönem Türkiye’de dizilerin aranan yüzüydü, şimdi ise Avrupa sokaklarında izdihama yol açıyor!

Can Yaman, 'Erkenci Kuş', 'Bay Yanlış' gibi projelerle yıldızını parlatıp yurt dışında kariyerine hız kesmeden devam eden isimlerden biri.

Gerek fiziksel duruşu gerek ekran enerjisiyle İtalyan seyircilerin gönlünü fetheden oyuncu, Avrupa basınında da sık sık yer alıyor.

Son olarak, Can Yaman, yeni DJ sevgilisi Sara Bluma ile el ele pozlar verirken magazin gündemini salladı. Ancak mutlu karelerin hemen ardından gelen şok iddia, herkesi ters köşeye yatırdı!

Detaylar:

Ancak son zamanlarda Türkiye'deki hayranlarını oldukça kıran bir açıklamayla gündeme geldi.

Şimdilerde yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Can Yaman, Türkiye'ye döndü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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