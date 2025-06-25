Boy Boy Poz Verip Aşklarını Duyurmuşlardı: Can Yaman'ın Yeni Aşkı Sara Bluma Evli ve Çocuklu Çıktı!
Can Yaman, yeni dizisi Sandokan’ın tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival’de yeni aşkını dünyaya ilan etti. Ünlü oyuncu, kırmızı halıda Avrupa’nın tanınmış DJ’lerinden Sara Bluma ile el ele poz vererek ilişkisini cümle aleme duyurmuştu.
@i.likechaous adlı sayfanın özel haberine göre, Can Yaman’ın el ele poz verdiği yeni sevgilisi Sara Bluma hakkında gündemi sarsacak bir gerçek açığa çıktı. İddiaya göre Sara Bluma, Stefano Papa isimli bir adamla evli ve üstelik çiftin çocukları da var!
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Oyunculuğu ve yurtdışındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren Can Yaman, yine magazin dünyasının merkezinde!
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Can Yaman’ın adı geçtiğimiz yıllarda birçok güzelle anılmıştı. Özellikle Diletta Leotta ile yaşadığı fırtınalı ilişki uzun süre konuşulmuştu.
Başrolünde yer aldığı ve uzun süredir beklenen “Sandokan” dizisinin tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival'da adeta fırtına gibi esti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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