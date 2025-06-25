Boy Boy Poz Verip Aşklarını Duyurmuşlardı: Can Yaman'ın Yeni Aşkı Sara Bluma Evli ve Çocuklu Çıktı!

Ardından gelen sessizlik “acaba yalnız mı?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak tüm bu söylentiler, bu festivalde yerle bir oldu!

Italian Global Series Festival’da kırmızı halıya ünlü DJ Sara Bluma ile el ele çıkan Can Yaman, resmen yeni aşkını ilan etti! Işıklar, kameralar ve şaşkın bakışlar altında objektiflere poz veren ikili, ilişkilerini ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu.