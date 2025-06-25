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Boy Boy Poz Verip Aşklarını Duyurmuşlardı: Can Yaman'ın Yeni Aşkı Sara Bluma Evli ve Çocuklu Çıktı!

Boy Boy Poz Verip Aşklarını Duyurmuşlardı: Can Yaman'ın Yeni Aşkı Sara Bluma Evli ve Çocuklu Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 09:51

Can Yaman, yeni dizisi Sandokan’ın tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival’de yeni aşkını dünyaya ilan etti. Ünlü oyuncu, kırmızı halıda Avrupa’nın tanınmış DJ’lerinden Sara Bluma ile el ele poz vererek ilişkisini cümle aleme duyurmuştu.

@i.likechaous adlı sayfanın özel haberine göre, Can Yaman’ın el ele poz verdiği yeni sevgilisi Sara Bluma hakkında gündemi sarsacak bir gerçek açığa çıktı. İddiaya göre Sara Bluma, Stefano Papa isimli bir adamla evli ve üstelik çiftin çocukları da var!

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Oyunculuğu ve yurtdışındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren Can Yaman, yine magazin dünyasının merkezinde!

Oyunculuğu ve yurtdışındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren Can Yaman, yine magazin dünyasının merkezinde!

Son yıllarda İtalya başta olmak üzere Avrupa’da büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, şimdilerde yeni dizisi “Sandokan” ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Türkiye'de başlayan ve kısa sürede sınırları aşan Yaman, artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa'nın da popüler isimlerinden biri.

Can Yaman’ın adı geçtiğimiz yıllarda birçok güzelle anılmıştı. Özellikle Diletta Leotta ile yaşadığı fırtınalı ilişki uzun süre konuşulmuştu.

Can Yaman’ın adı geçtiğimiz yıllarda birçok güzelle anılmıştı. Özellikle Diletta Leotta ile yaşadığı fırtınalı ilişki uzun süre konuşulmuştu.

Ardından gelen sessizlik “acaba yalnız mı?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak tüm bu söylentiler, bu festivalde yerle bir oldu!

Italian Global Series Festival’da kırmızı halıya ünlü DJ Sara Bluma ile el ele çıkan Can Yaman, resmen yeni aşkını ilan etti! Işıklar, kameralar ve şaşkın bakışlar altında objektiflere poz veren ikili, ilişkilerini ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koydu.

Başrolünde yer aldığı ve uzun süredir beklenen “Sandokan” dizisinin tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival'da adeta fırtına gibi esti.

Başrolünde yer aldığı ve uzun süredir beklenen “Sandokan” dizisinin tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival'da adeta fırtına gibi esti.

Ama onu gündeme taşıyan yalnızca kariyeri değil, özel hayatı da oldu! Bu pozlar kısa sürede sosyal medya gündemine otururken geçtiğimiz gün bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. 

@i.likechaous'un özel haberine göre, Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma'nın evli ve çocuklu olduğu iddia edildi. Stefano Papa adlı kişiyle evli olan Sara Bluma'nın çocuklarının doğum gününde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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