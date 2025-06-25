Helva Videosu Gündem Olmuştu: Bahar Candan'ın Bir Restorandan Yapılan Paylaşımı Tepkilerin Hedefi Oldu
Nihal Candan’ın trajik kaybının ardından gözler kardeşi Bahar Candan’a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Dşlan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.
Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımının ardından, kısa sürede sosyal medyada yayılan bu anlar, “Bu kadar hızlı mı?” tepkileriyle gündem oldu. Tepkilerin odağına oturan Bahar Candan için, yakın çevresinden bir açıklama geldi: “Bahar günlerdir yemek yemiyor, evden çıkmak istemiyor. Biz de onu hayatta tutmaya çalışıyoruz.” Ancak bu savunma bile kamuoyunun sert yorumlarının önüne geçemedi
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Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan abla-kardeş ikilisi olan Bahar ve Nihal Candan, üniversite öğrencisiyken katıldıkları Bu Tarz Benim yarışmasıyla adlarını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Daha önce sosyal medya hesabından “Ablamın durumu çok kötü, bir şey yapın!” çağrısında bulunan Bahar Candan ablasının tabutuna sarılmasının hemen ardından Polatlarla buluşmuştu.
Bir başka şok ise geçtiğimiz gece gerçekleşti. Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun yaptığı paylaşıma göre, Bahar Candan'ın bir restoranda yemek yemeye çıktığı görüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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