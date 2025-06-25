Helva Videosu Gündem Olmuştu: Bahar Candan'ın Bir Restorandan Yapılan Paylaşımı Tepkilerin Hedefi Oldu

Nihal Candan’ın ölüm haberinin ardından herkes Bahar Candan’ın ne yapacağını merak ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tartışma yarattı. Bahar, acı kaybının üzerinden sadece bir gün geçmişken, Dilan Polat’ın evinde helva kavururken görüntülendi. Videoda Bahar’ın “Abla seni çok seviyorum, birazdan senin için ağlayacağız” sözleri ise şok etkisi yaratmıştı.

Tepkiler artınca Dilan Polat videonun bazı kısımlarını kaldırdı ama o görüntüler çoktan hafızalara kazınmıştı bile. Tüm bu olayların ardından, Bahar Candan ve Dilan Polat'ın birbirini takipten çıktığı söylenmişti.

Dilan Polat bu tepkilere yanıt olarak sosyal medya kullanımını azaltacağını açıklamış ve “Güzellik olsun diye paylaştığım şeyler yanlış yerlere çekiliyor” şeklinde konuştmuştu.