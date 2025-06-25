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Helva Videosu Gündem Olmuştu: Bahar Candan'ın Bir Restorandan Yapılan Paylaşımı Tepkilerin Hedefi Oldu

Helva Videosu Gündem Olmuştu: Bahar Candan'ın Bir Restorandan Yapılan Paylaşımı Tepkilerin Hedefi Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 09:12

Nihal Candan’ın trajik kaybının ardından gözler kardeşi Bahar Candan’a çevrilmişti. Geçtiğimiz gün Dşlan Polat'ın evinde helva kavurduğu anlarla tepki çeken Bahar, bu kez bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. 

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımının ardından, kısa sürede sosyal medyada yayılan bu anlar, “Bu kadar hızlı mı?” tepkileriyle gündem oldu. Tepkilerin odağına oturan Bahar Candan için, yakın çevresinden bir açıklama geldi: “Bahar günlerdir yemek yemiyor, evden çıkmak istemiyor. Biz de onu hayatta tutmaya çalışıyoruz.” Ancak bu savunma bile kamuoyunun sert yorumlarının önüne geçemedi

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Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan abla-kardeş ikilisi olan Bahar ve Nihal Candan, üniversite öğrencisiyken katıldıkları Bu Tarz Benim yarışmasıyla adlarını geniş kitlelere duyurmuştu.

Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan abla-kardeş ikilisi olan Bahar ve Nihal Candan, üniversite öğrencisiyken katıldıkları Bu Tarz Benim yarışmasıyla adlarını geniş kitlelere duyurmuştu.

Lüks tutkuları, iddialı tavırları ve aykırı açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen ikili, kısa sürede adeta fenomen haline geldi. Ama bu şöhretin arkasında çöküş çok yakındaymış, kimse tahmin edemedi. Gözaltına alınmaları, kara para aklama suçlamaları, ardından gelen cezaevi süreci derken özellikle Nihal Candan’ın sağlığı hızla bozulmaya başladı. Anoreksiya nervoza teşhisiyle ölümcül bir sürece giren Nihal, ne yazık ki yaşadığı baskı ve hastalıkla daha fazla baş edemedi ve 30 yaşında hayata veda etti. Bahar Candan, hastane önünde “Ablam ölüyor!” diye feryat ederek yardım istese de elinden bir şey gelmedi.

Daha önce sosyal medya hesabından “Ablamın durumu çok kötü, bir şey yapın!” çağrısında bulunan Bahar Candan ablasının tabutuna sarılmasının hemen ardından Polatlarla buluşmuştu.

Daha önce sosyal medya hesabından “Ablamın durumu çok kötü, bir şey yapın!” çağrısında bulunan Bahar Candan ablasının tabutuna sarılmasının hemen ardından Polatlarla buluşmuştu.

Nihal Candan’ın ölüm haberinin ardından herkes Bahar Candan’ın ne yapacağını merak ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tartışma yarattı. Bahar, acı kaybının üzerinden sadece bir gün geçmişken, Dilan Polat’ın evinde helva kavururken görüntülendi. Videoda Bahar’ın “Abla seni çok seviyorum, birazdan senin için ağlayacağız” sözleri ise şok etkisi yaratmıştı.

Tepkiler artınca Dilan Polat videonun bazı kısımlarını kaldırdı ama o görüntüler çoktan hafızalara kazınmıştı bile. Tüm bu olayların ardından, Bahar Candan ve Dilan Polat'ın birbirini takipten çıktığı söylenmişti.

Dilan Polat bu tepkilere yanıt olarak sosyal medya kullanımını azaltacağını açıklamış ve “Güzellik olsun diye paylaştığım şeyler yanlış yerlere çekiliyor” şeklinde konuştmuştu.

Bir başka şok ise geçtiğimiz gece gerçekleşti. Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun yaptığı paylaşıma göre, Bahar Candan'ın bir restoranda yemek yemeye çıktığı görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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