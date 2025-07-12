Yıllar Sonra Aynı Projede: Çağatay Ulusoy'a Uyuyan Adam'da Medcezir Kadrosundan Efsane İsim Eşlik Edecek!

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi 'Uyuyan Adam' ile geri dönüyor! Özellikle Ulusoy’un bu kez başrolü Elçin Sangu ile paylaşacak olması, izleyici tarafında büyük bir heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hem senaryosuyla hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, Ulusoy’un bir dönem birlikte çalıştığı çok özel bir isimle yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı!

Kaynak: Birsen Altuntaş