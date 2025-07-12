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Yıllar Sonra Aynı Projede: Çağatay Ulusoy'a Uyuyan Adam'da Medcezir Kadrosundan Efsane İsim Eşlik Edecek!

Yıllar Sonra Aynı Projede: Çağatay Ulusoy'a Uyuyan Adam'da Medcezir Kadrosundan Efsane İsim Eşlik Edecek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 23:04

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi 'Uyuyan Adam' ile geri dönüyor! Özellikle Ulusoy’un bu kez başrolü Elçin Sangu ile paylaşacak olması, izleyici tarafında büyük bir heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hem senaryosuyla hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, Ulusoy’un bir dönem birlikte çalıştığı çok özel bir isimle yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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2013 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Medcezir, sadece hikayesiyle değil, kadrosundaki yıldız isimlerle de hafızalara kazınmıştı.

2013 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Medcezir, sadece hikayesiyle değil, kadrosundaki yıldız isimlerle de hafızalara kazınmıştı.

Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yapan Çağatay Ulusoy ve Selim Bey olarak ekranlara damga vuran Barış Falay, izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinmişti. Mine Tugay, Serenay Sarıkaya gibi efsaneleri bir arada izlediğimiz yapım çok sevilmişti.

Yıllar sonra sinema perdesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, “Uyuyan Adam” filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yıllar sonra sinema perdesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, “Uyuyan Adam” filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen projede Ulusoy’un partneri ise güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Elçin Sangu! İkilinin ilk kez aynı projede yer alacak olması şimdiden büyük heyecan yaratırken, filmin çekimlerine de başlandı.

Ancak asıl bomba, Çağatay Ulusoy’un Medcezir kadrosundaki efsane isimle 10 yıl aradan sonra aynı projede buluşması oldu.

Aradan geçen 10 yılın ardından Çağatay Ulusoy ve Barış Falay yeniden aynı projede buluştu! Üstelik bu kez bir sinema filminde...

Aradan geçen 10 yılın ardından Çağatay Ulusoy ve Barış Falay yeniden aynı projede buluştu! Üstelik bu kez bir sinema filminde...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, adı uzun süredir merak edilen ve sonunda “Uyuyan Adam” olduğu açıklanan proje için bugün tanıtım çekimleri yapıldı. Film, Çağatay Ulusoy’un kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak gibi dururken, Barış Falay ile yeniden aynı sette olması da Medcezir hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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