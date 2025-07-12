Yıllar Sonra Aynı Projede: Çağatay Ulusoy'a Uyuyan Adam'da Medcezir Kadrosundan Efsane İsim Eşlik Edecek!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi 'Uyuyan Adam' ile geri dönüyor! Özellikle Ulusoy’un bu kez başrolü Elçin Sangu ile paylaşacak olması, izleyici tarafında büyük bir heyecan yarattı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hem senaryosuyla hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, Ulusoy’un bir dönem birlikte çalıştığı çok özel bir isimle yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2013 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Medcezir, sadece hikayesiyle değil, kadrosundaki yıldız isimlerle de hafızalara kazınmıştı.
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Yıllar sonra sinema perdesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, “Uyuyan Adam” filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aradan geçen 10 yılın ardından Çağatay Ulusoy ve Barış Falay yeniden aynı projede buluştu! Üstelik bu kez bir sinema filminde...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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