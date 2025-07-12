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Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalanan Mert Ramazan Demir'in Güncel Fiziği X'te Olay Oldu!

Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalanan Mert Ramazan Demir'in Güncel Fiziği X'te Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 20:58

Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızı parlayan ve Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen Mert Ramazan Demir, bu kez yepyeni bir sayfa açtı! Dizinin final yapmasının ardından Afra ile yollarını ayıran genç oyuncu, kısa sürede yeni aşk iddialarına karışmıştıç Ancak o merak sonunda Bodrum kıyılarında yanıt buldu: Mert, yeni sevgilisiyle plajda dudak dudağa yakalandı!

Aşk haberinden daha çok konuşulan şey ise, yanındaki genç kadının kimliği oldu. İddialara göre, bu güzel isim, 'Camdaki Kız', 'Yalı Çapkını', 'Kırmızı Oda' gibi dizilere ilham olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep!

Ama olaylar bununla da sınırlı değil… Magazin D'ye yansıyan aşk karelerinin ardından Mert Ramazan Demir’in fiziği de X’te olay oldu.

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Mert Ramazan Demir, bir anda hayatımıza girmedi; ama girdikten sonra da gündemden düşmeyen isimlerden biri olmaya devam etti.

Mert Ramazan Demir, bir anda hayatımıza girmedi; ama girdikten sonra da gündemden düşmeyen isimlerden biri olmaya devam etti.

Yer aldığı dizilerle ekranlarda adından bahsettiren fakat özel hayatıyla da bir an olsun gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir'i asıl gündeme taşıyan şey tabii ki sadece oyunculuğu değil… Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı aşk, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Yalı Çapkını” dizisinde Ferit ve Seyran olarak izlediğimiz ikili, aşkını sadece ekranlarda yaşamadı. Setten sızan bakışmalar, arka arkaya gelen tatil fotoğrafları derken, manşetlerden düşmediler. Fakat dizinin bitmesiyle bu aşk da magazin sayfalarına gömülmüştü...

Kendisi son olarak ise başka bir aşk iddiasıyla gündeme düşmüştü, biz de detaylardan bahsetmiştik:

“Yalı Çapkını” dizisinde yıldızı parlayan ve Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir, bu kez bambaşka bir haberle magazinin merkezine oturdu.

“Yalı Çapkını” dizisinde yıldızı parlayan ve Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir, bu kez bambaşka bir haberle magazinin merkezine oturdu.

Wimbledon'da gizemli bir kadınla görüntülenip “Yeni sevgilisi mi?” sorularına maruz kalan genç oyuncu, o söylentilere çok net bir yanıt verdi, hem de dudak dudağa aşk pozuyla!

Bodrum’da kameralara yakalanan Mert Ramazan Demir ve yeni sevgilisi, plajda romantik anlar yaşarken görüntülendi. Genç kadının Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği ise sosyal medyada “kopyasını bulmuş” yorumlarına neden oldu. Anlayacağınız Mert’in kalbi artık yeni bir aşka yelken açtı gibi duruyor!

Biz de detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yeni sevgilisiyle Bodrum’da romantik anlar yaşarken Magazin D kameralarına yakalanan Mert Ramazan Demir, bu kez sadece aşkıyla değil, fiziğiyle de gündem oldu!

Yeni sevgilisiyle Bodrum’da romantik anlar yaşarken Magazin D kameralarına yakalanan Mert Ramazan Demir, bu kez sadece aşkıyla değil, fiziğiyle de gündem oldu!

Mert Ramazan Demir’in dudak dudağa yakalandığı bu esrarengiz güzelin Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep olduğu iddia edilirken kameralara yakalanan oyuncuya yorum yağdı.

Tatilde objektiflere takılan Mert’in fiziğinin son hali dikkatlerden kaçmadı. “Eski fit görüntüsünden eser kalmamış”, dedirten oyuncu X'te kısa sürede gündem oldu.

O tepkileri şöyle bırakalım:

O tepkileri şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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