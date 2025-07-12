Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalanan Mert Ramazan Demir'in Güncel Fiziği X'te Olay Oldu!

“Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızı parlayan ve Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen Mert Ramazan Demir, bu kez yepyeni bir sayfa açtı! Dizinin final yapmasının ardından Afra ile yollarını ayıran genç oyuncu, kısa sürede yeni aşk iddialarına karışmıştıç Ancak o merak sonunda Bodrum kıyılarında yanıt buldu: Mert, yeni sevgilisiyle plajda dudak dudağa yakalandı!

Aşk haberinden daha çok konuşulan şey ise, yanındaki genç kadının kimliği oldu. İddialara göre, bu güzel isim, 'Camdaki Kız', 'Yalı Çapkını', 'Kırmızı Oda' gibi dizilere ilham olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep!

Ama olaylar bununla da sınırlı değil… Magazin D'ye yansıyan aşk karelerinin ardından Mert Ramazan Demir’in fiziği de X’te olay oldu.