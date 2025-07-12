Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Yeni Filmi Dehşet Bey'in Senaristinden Eşref Rüya'ya İntihal Davası!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olması beklenen Dehşet Bey daha gösterime girmeden gündeme bomba gibi düştü… Üstelik bu kez sinema dünyasından değil, mahkeme salonlarından!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yazar Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açtı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü ilk kez aynı projede buluşturan Dehşet Bey filmi daha vizyona girmeden konuşulmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Menteş, henüz vizyona girmeyen Dehşet Bey filminin senaryosundan Eşref Rüya dizisinin “sistematik şekilde alıntı” yaptığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.
Şimdi gözler davada ve taraflardan yapılacak açıklamada!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın