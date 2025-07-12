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Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Yeni Filmi Dehşet Bey'in Senaristinden Eşref Rüya'ya İntihal Davası!

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Yeni Filmi Dehşet Bey'in Senaristinden Eşref Rüya'ya İntihal Davası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 17:46

2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olması beklenen Dehşet Bey daha gösterime girmeden gündeme bomba gibi düştü… Üstelik bu kez sinema dünyasından değil, mahkeme salonlarından!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yazar Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açtı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü ilk kez aynı projede buluşturan Dehşet Bey filmi daha vizyona girmeden konuşulmaya başlandı.

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü ilk kez aynı projede buluşturan Dehşet Bey filmi daha vizyona girmeden konuşulmaya başlandı.

Menteş’in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Dehşet Bey, 'Fedailer Ocağı' adlı gizli bir örgütte görev yapan tetikçi Dehşet Engiz’in, yasak aşkı Doktor Abide uğruna tüm düzeni karşısına almasını konu alıyor. Distopik evreni, sıra dışı karakterleri ve güçlü aksiyon kurgusuyla dikkat çeken proje henüz izleyiciyle buluşmamışken, senaryo hakkı tartışmaları başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Menteş, henüz vizyona girmeyen Dehşet Bey filminin senaryosundan Eşref Rüya dizisinin “sistematik şekilde alıntı” yaptığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Menteş, henüz vizyona girmeyen Dehşet Bey filminin senaryosundan Eşref Rüya dizisinin “sistematik şekilde alıntı” yaptığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.

12 Temmuz 2025’te yapılan açıklamada Menteş, şu ifadeleri kullandı:

“Eşref Rüya dizisi, geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılan Dehşet Bey filminden intihalle yazılmıştır. Yasal haklarımı kullanarak dava açtım.”

Avukatları aracılığıyla yapılan basın açıklamasında, dava konusu net biçimde şu şekilde özetlendi:

“Murat Menteş’in kaleme aldığı Dehşet Bey sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması.”

Şimdi gözler davada ve taraflardan yapılacak açıklamada!

Şimdi gözler davada ve taraflardan yapılacak açıklamada!

Öte yandan Eşref Rüya dizisi, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi yıldızları bir araya getiriyor. TİMS&B yapımcılığındaki dizi, ekranların en sevilen yapımlarından biri olarak biliniyor

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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