Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un Yeni Filmi Dehşet Bey'in Senaristinden Eşref Rüya'ya İntihal Davası!

2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olması beklenen Dehşet Bey daha gösterime girmeden gündeme bomba gibi düştü… Üstelik bu kez sinema dünyasından değil, mahkeme salonlarından!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yazar Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun, Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia ederek TİMS&B ve dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal davası açtı.

Kaynak: Birsen Altuntaş