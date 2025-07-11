Ana Kadro Belirleniyor: MasterChef 2025'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef 2025'te seçmeler sona erdi ve artık ana kadro için mücadele başladı. MasterChef 2025'in ana kadrosuna dahil olacak ilk yarışmacı için bugün yarışmacılar duvaklı pilav yaptılar. 9 yarışmacı bu turu başarıyla geçip ikinci turda ilk yarışmacı olmak için kıyasıya yarıştılar. Peki, MasterChef Türkiye 2025'in ilk yarışmacısı kim oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan Kahraman oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın