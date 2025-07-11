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Ana Kadro Belirleniyor: MasterChef 2025'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!

Ana Kadro Belirleniyor: MasterChef 2025'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.07.2025 - 00:14

MasterChef 2025'te seçmeler sona erdi ve artık ana kadro için mücadele başladı. MasterChef 2025'in ana kadrosuna dahil olacak ilk yarışmacı için bugün yarışmacılar duvaklı pilav yaptılar. 9 yarışmacı bu turu başarıyla geçip ikinci turda ilk yarışmacı olmak için kıyasıya yarıştılar. Peki, MasterChef Türkiye 2025'in ilk yarışmacısı kim oldu?

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MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.

Haftalardır çeşitli düellolarda yarışan yarışmacılar, ana kadro için son aşamaya ulaşmayı başardı.

14 yarışmacı, ana kadroya girmek için jürinin verdiği duvaklı pilav yemeğini yaptı. 14 yarışmacıdan 9'u ilk etabı geçip ikinci turda yaratıcılıklarını kullanarak hünerlerini sergilediler.

Yarışmacı adaylarının yaratıcılıklarını kullandığı MasterChef'te son ikiye Doğuhan ve Furkan kalırken, şefler beklenen kararı açıkladı.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan Kahraman oldu.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan Kahraman oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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