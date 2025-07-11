Yalı Çapkını'nın Usta Oyuncusu Çarpıntı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!
OGM Pictures'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Çarpıntı dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca rol alan usta oyuncunun Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
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Son olarak Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Şerif Sezer, Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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