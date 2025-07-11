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Yalı Çapkını'nın Usta Oyuncusu Çarpıntı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

Yalı Çapkını'nın Usta Oyuncusu Çarpıntı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 23:18

OGM Pictures'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Çarpıntı dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca rol alan usta oyuncunun Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanallar, iddialı yapımlarla şimdiden gövde gösterisi yapmaya başladı. Star TV'nin adeta yıldızlar geçidi olan dizisi Çarpıntı da şimdiden en iddialı işler arasındaki yerini aldı.

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Çarpıntı hakkındaki her detay seyirciyi daha da heyecanlandırıyor. Birsen Altuntaş, bu defa Çarpıntı'nın kadrosuna usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Son olarak Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Şerif Sezer, Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Şerif Sezer, Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sezer, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı Tülin Alkan'ın kayınvalidesi, Kerem Bürsin'in canlandıracağı Aras Alkan'ın babaannesi olan Figen Alkan karakteriyle karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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